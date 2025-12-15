Trofeo de Campeones: se confirmó sede, día y hora de la gran final entre Platense y Estudiantes de La Plata

Platense y Estudiantes de La Plata cerrarán el año futbolístico en San Nicolás cuando se midan por el Trofeo de Campeones.

El próximo sábado desde las 18, se jugará el Trofeo de Campeones entre Platense (campeón Apertura) vs. Estudiantes de La Plata (campeón del Clausura).

El Trofeo de Campeones le pondrá el punto final al año calendario futbolístico en la Argentina y reunirá a los dos campeones. Platense y Estudiantes, ganadores del Torneo Apertura y Clausura, respectivamente, estarán mano a mano en San Nicolás.

Platense El Calamar es el campeón del Apertura, por lo tanto disputará el Trofeo de Campeones Gentileza Cuándo se juega el partido final del Trofeo de Campeones Este lunes se definió día y horario para el compromiso entre el Calamar y el Pincha: será el sábado 20 de diciembre a las 18.

El estadio San Nicolás de los Arroyos quedó confirmado para el cruce entre Platense y Estudiantes, ambos ya clasificados a la próxima edición de la Conmebol Libertadores. Este martes se anunciarán las autoridades del encuentro, que será televisado por ESN Premium y TNT Sports.