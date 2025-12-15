15 de diciembre de 2025 - 17:03

Trofeo de Campeones: se confirmó sede, día y hora de la gran final entre Platense y Estudiantes de La Plata

Platense y Estudiantes de La Plata cerrarán el año futbolístico en San Nicolás cuando se midan por el Trofeo de Campeones.

El próximo sábado desde las 18, se jugará el Trofeo de Campeones entre Platense (campeón Apertura) vs. Estudiantes de La Plata (campeón del Clausura).

El próximo sábado desde las 18, se jugará el Trofeo de Campeones entre Platense (campeón Apertura) vs. Estudiantes de La Plata (campeón del Clausura). 

Platense
El Calamar es el campe&oacute;n del Apertura, por lo tanto disputar&aacute; el Trofeo de Campeones&nbsp;

El Calamar es el campeón del Apertura, por lo tanto disputará el Trofeo de Campeones

Cuándo se juega el partido final del Trofeo de Campeones

Este lunes se definió día y horario para el compromiso entre el Calamar y el Pincha: será el sábado 20 de diciembre a las 18.

El estadio San Nicolás de los Arroyos quedó confirmado para el cruce entre Platense y Estudiantes, ambos ya clasificados a la próxima edición de la Conmebol Libertadores. Este martes se anunciarán las autoridades del encuentro, que será televisado por ESN Premium y TNT Sports.

Racing Club vs Estudiantes de La Plata, por la final del Clausura
Estudiantes de La Plata campe&oacute;n del Torneo Clausura 2025 . Jugar&aacute; el Trofeo de Campeones ante Platense, campe&oacute;n del Apertura.&nbsp;

Estudiantes de La Plata campeón del Torneo Clausura 2025 . Jugará el Trofeo de Campeones ante Platense, campeón del Apertura.

La edición pasada del Trofeo de Campeones la ganó precisamente Estudiantes. El Pincha busca repetir para sumar estrellas a su escudo y continuar disputando más finales.

