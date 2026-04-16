16 de abril de 2026 - 09:55

Alfredo Berti tras la hazaña leprosa en Brasil: "Le pedí a los jugadores que jueguen con la pasión del hincha"

Alfredo Berti destacó la entrega de sus dirigidos, que dieron vuelta el partido en Río de Janeiro para alcanzar la punta del Grupo C en su debut internacional.

Alfredo Berti, DT de Independiente Rivadavia.

Alfredo Berti, DT de Independiente Rivadavia.

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Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

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Tras el encuentro, Berti expresó su emoción por el desempeño de un plantel que supo sufrir en un partido que calificó como "duro y friccionado". El entrenador reveló que su arenga se centró en pedirles a los futbolistas que jugaran con "el amor y la pasión del hincha", reconociendo el sacrificio económico que hicieron los miles de mendocinos que coparon una de las tribunas del estadio carioca.

Alfredo Berti, DT de Independiente Rivadavia
Alfredo Berti, DT de Independiente Rivadavia

Alfredo Berti, DT de Independiente Rivadavia

Fluminense - Independiente Rivadavia, por Copa Libertadores
Fluminense - Independiente Rivadavia, por Copa Libertadores

Fluminense - Independiente Rivadavia, por Copa Libertadores

Un proceso de crecimiento que nació en el descenso

El presente de la Lepra no es producto de la casualidad, sino de una gestión que comenzó en un contexto crítico para la institución. Sobre este camino, Berti soltó: "Nosotros llegamos hace dos años, estábamos peleando el puesto de descenso. Hay mucho trabajo, mucha perseverancia de los futbolistas y eso nos pone muy bien por hacer el trabajo desde cero".

Fluminense - Independiente Rivadavia
Fluminense - Independiente Rivadavia, por Copa Libertadores

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Esta base de trabajo diario permitió que el grupo desarrolle una identidad de juego donde prevalece el bien común y la entrega constante. El técnico enfatizó que ver crecer a sus jugadores genera una gran satisfacción y advirtió: "El equipo aún no llegó a su techo, hay deseos de progresar y estar cada vez mejor".

El peso de la hinchada y el récord histórico

Un factor determinante en la victoria fue la conexión emocional entre el plantel y los miles de hinchas que viajaron a Río de Janeiro. Berti reveló el contenido de su arenga previa: "Le pedí a los jugadores que jueguen con el amor, con la pasión del hincha. Hoy vino mucha gente, hicieron muchos sacrificios para estar acá".

Con este triunfo, Independiente Rivadavia se sumó a un grupo sumamente selecto del fútbol argentino. Se convirtió en el tercer equipo del país en vencer en el Maracaná en su primera participación histórica en la Libertadores, un hito que antes solo habían conseguido Argentinos Juniors y Central Córdoba.

Actualmente, el Azul disfruta de un presente ideal: es líder de la Zona B del Torneo Apertura, manda en la tabla anual y encabeza el Grupo C de la Libertadores con puntaje ideal. Pese a la euforia, el DT ya pidió "dar vuelta la página" para enfocarse en el próximo compromiso local y el inminente clásico ante Gimnasia.

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