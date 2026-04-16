Alfredo Berti tras la hazaña leprosa en Brasil: "Le pedí a los jugadores que jueguen con la pasión del hincha"

Independiente Rivadavia escribió este miércoles la página más importante de su centenaria historia al derrotar 2-1 a Fluminense en el Maracaná . Bajo la conducción de Alfredo Berti , la Lepra mendocina revirtió el marcador en Brasil para consolidarse como único líder de su zona en la Copa Libertadores, desatando una fiesta inolvidable en Mendoza.

Tras el encuentro, Berti expresó su emoción por el desempeño de un plantel que supo sufrir en un partido que calificó como "duro y friccionado". El entrenador reveló que su arenga se centró en pedirles a los futbolistas que jugaran con "el amor y la pasión del hincha", reconociendo el sacrificio económico que hicieron los miles de mendocinos que coparon una de las tribunas del estadio carioca.

El presente de la Lepra no es producto de la casualidad, sino de una gestión que comenzó en un contexto crítico para la institución. Sobre este camino, Berti soltó: "Nosotros llegamos hace dos años, estábamos peleando el puesto de descenso. Hay mucho trabajo, mucha perseverancia de los futbolistas y eso nos pone muy bien por hacer el trabajo desde cero".

Esta base de trabajo diario permitió que el grupo desarrolle una identidad de juego donde prevalece el bien común y la entrega constante. El técnico enfatizó que ver crecer a sus jugadores genera una gran satisfacción y advirtió: "El equipo aún no llegó a su techo, hay deseos de progresar y estar cada vez mejor".

El peso de la hinchada y el récord histórico

Un factor determinante en la victoria fue la conexión emocional entre el plantel y los miles de hinchas que viajaron a Río de Janeiro. Berti reveló el contenido de su arenga previa: "Le pedí a los jugadores que jueguen con el amor, con la pasión del hincha. Hoy vino mucha gente, hicieron muchos sacrificios para estar acá".

Con este triunfo, Independiente Rivadavia se sumó a un grupo sumamente selecto del fútbol argentino. Se convirtió en el tercer equipo del país en vencer en el Maracaná en su primera participación histórica en la Libertadores, un hito que antes solo habían conseguido Argentinos Juniors y Central Córdoba.

Actualmente, el Azul disfruta de un presente ideal: es líder de la Zona B del Torneo Apertura, manda en la tabla anual y encabeza el Grupo C de la Libertadores con puntaje ideal. Pese a la euforia, el DT ya pidió "dar vuelta la página" para enfocarse en el próximo compromiso local y el inminente clásico ante Gimnasia.