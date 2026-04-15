Dura caída de Racing en casa ante Botafogo

Racing perdió por 3-2 con Botafogo de Brasil en un encuentro en el que volvió a demostrar fragilidad defensiva y que disputaron esta noche, ante un estadio Presidente Perón sin público por la sanción ejercida por Conmebol, por la segunda fecha del grupo E de la Copa Sudamericana 2026.

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La Academia abrió el marcador en su primera llegada, a los cuatro minutos del primer tiempo, con un tiro libre desde el costado izquierdo que cayó al área y, ante el error en la salida del arquero Neto, el volante Santiago Sosa cambió por gol.

La visita respondió cuando iban nueve minutos, con una recuperación alta y un remate lejano del delantero Júnior Santos, que se fue cerca del poste derecho del arquero Facundo Cambeses.

¡GOOOL DE RACING EN EL AMANECER DEL PARTIDO! Santi Sosa ganó de cabeza y anotó el 1-0 ante Botafogo. CONMEBOL #SudamericanaEnDSPORTS | #Sudamericana ¡Se juega por #DIRECTV y #DGO ! pic.twitter.com/qEidyL7yua

Solo un minuto después, el delantero Maravilla Martínez aprovechó un error defensivo del equipo rival, eludió a Neto y definió ante el arco libre, aunque el defensor Nahuel Ferraresi pudo despejar sobre la línea al córner. De ese tiro de esquina llegó una nueva situación de peligro para Racing, con un nuevo centro al segundo poste que fue cabeceado por el central Nazareno Colombo, que Neto pudo detener de gran manera sobre su poste derecho.

En 23 minutos, el delantero Arthur Cabral aprovechó una pelota suelta cerca del borde del área, encaró a Cambeses por el costado derecho y definió por debajo del achique del guardameta, con un tiro cruzado que empató el partido.

El conjunto brasileño remontó cerca del final de la etapa inicial, mediante un gran pase largo que habilitó al delantero Júnior Santos, quien avanzó desde campo propio, llegó hasta el área y definió cruzado, ante el achique de un Cambeses que no tuvo reacción para ampliar el cuerpo en el momento justo.

El local volvió a igualar cuando iban 19 minutos del complemento, mediante un pase largo para el desborde por derecha del carrilero Ezequiel Cannavo, cuyo centro atrás fue empujado al gol por Maravilla Martínez.

La primera llegada de Botafogo en el segundo tiempo fue a los 31', con un tiro libre del defensor Alex Telles sobre el borde del área que se desvió en la barrera y pasó muy cerca del ángulo derecho del arquero argentino.

Racing lo perdió sobre el cierre:

Embed ¡¡GOOOL DE BOTAFOGO EN EL DESCUENTO!!



Danilo apareció por el medio y convirtió el 3-2 ante Racing.



Gustavo Costas explotó de bronca.



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En el tercer minuto de descuento, un ataque por izquierda permitió el desborde por izquierda del delantero Kadir Barría, cuyo centro atrás llegó al segundo palo para la llegada del volante Danilo, que empujó la pelota para darle la victoria a su equipo.

La derrota dejó al equipo de Gustavo Costas en el tercer lugar de la zona E con tres puntos, mientras que Botafogo es líder con cuatro unidades. En la próxima fecha, el equipo argentino visitará a Caracas de Venezuela, el miércoles 29 de abril a las 19:00, mientras que el conjunto brasileño será local de Independiente Petrolero de Bolivia, el martes 28 al mismo horario.

Minuto a minuto y estadísticas de Racing - Botafogo: