Anulo mufa: perdió la final en Qatar contra la Selección Argentina, y la ve como favorita para el Mundial 2026

El futbolista de la Selección de Francia aseguró que la Albiceleste es la principal candidata a quedarse con la Copa del Mundo.

Perdió la final en Qatar contra la Selección Argentina, y la ve como favorita para el Mundial 2026

Lucas Digne, defensor de Francia que está citado para el Mundial 2026, expresó que la Selección Argentina es una de las grandes favoritas para dar la vuelta olímpica. El compañero de Dibu Martínez en Aston Villa, y perdedor de la final de Qatar 2022, palpitó el inicio del certamen.

En declaraciones a RMC Sport, el lateral de la Premier League trató de ponerle paños fríos a la ilusión Gala de pelear por el título, mientras le tiró flores al plantel que dirige Didier Deschamps. “Somos un grupo que se lleva bien, que tiene ganas de trabajar y llegar lo más lejos posible. Sabemos que este reencuentro es diferente porque se trata de jugar un Mundial”, lanzó.

Lucas Digne expresó que la Selección Argentina es la máxima favorita: image

Consultado por el equipo que mejor llega, Digne dudó en señalar a la Albiceleste. “Hay selecciones muy importantes, como Argentina y España", advirtió. A continuación, se explayó sobre su propio equipo. "Nosotros también tenemos un muy buen equipo. Creo que todo se decidirá en los detalles. Dependerá de nosotros demostrar a lo largo de la competencia que somos fiables".

La meta es clara: recuperar la Copa del Mundo obtenida en Rusia 2018 y perdida en Qatar 2022. "Cuando empiezas un torneo así, por supuesto que el objetivo es ganarlo. Con el equipo que tenemos, vamos a hacer todo lo posible para lograrlo”, contó el defensor.