3 de junio de 2026 - 18:37

Anulo mufa: perdió la final en Qatar contra la Selección Argentina, y la ve como favorita para el Mundial 2026

El futbolista de la Selección de Francia aseguró que la Albiceleste es la principal candidata a quedarse con la Copa del Mundo.

Perdió la final en Qatar contra la Selección Argentina, y la ve como favorita para el Mundial 2026

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En declaraciones a RMC Sport, el lateral de la Premier League trató de ponerle paños fríos a la ilusión Gala de pelear por el título, mientras le tiró flores al plantel que dirige Didier Deschamps. “Somos un grupo que se lleva bien, que tiene ganas de trabajar y llegar lo más lejos posible. Sabemos que este reencuentro es diferente porque se trata de jugar un Mundial”, lanzó.

Lucas Digne expresó que la Selección Argentina es la máxima favorita:

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Consultado por el equipo que mejor llega, Digne dudó en señalar a la Albiceleste. “Hay selecciones muy importantes, como Argentina y España", advirtió. A continuación, se explayó sobre su propio equipo. "Nosotros también tenemos un muy buen equipo. Creo que todo se decidirá en los detalles. Dependerá de nosotros demostrar a lo largo de la competencia que somos fiables".

La meta es clara: recuperar la Copa del Mundo obtenida en Rusia 2018 y perdida en Qatar 2022. "Cuando empiezas un torneo así, por supuesto que el objetivo es ganarlo. Con el equipo que tenemos, vamos a hacer todo lo posible para lograrlo”, contó el defensor.

Para cerrar, Lucas extendió el análisis de sus compañeros, y confesó que hay detalles por trabajar. “Sin dudas tenemos un ataque muy bueno. Está claro y todos lo conocen. Pero hay una diferencia entre tener un muy buen ataque en los papeles y tener un muy buen ataque durante el Mundial. Ahora mismo todo va bien y espero que todos lleguen al cien por ciento. Necesitamos automatizar movimientos, trabajar para estar todos en la misma sintonía”.

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