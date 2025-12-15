15 de diciembre de 2025 - 16:44

Fuego cruzado: el polémico posteo de Ángel Di María y los likes en contra de Estudiantes y Verón

Ángel Di María l fue protagonista en Instagram con algunos "me gusta" en crítica al Pincha por el pasillo de espaldas y en defensa del Canalla y de la AFA.

La polémica historia de Ángel Di María

Bajo tal marco, Ángel Di María publicó una polémica historia en su Instagram y le dio me gusta a un par de publicaciones en contra tanto del León como de su presidente, Juan Sebastián Verón.

"En la vida no hay que dar tantas explicaciones, al fin la gente solo entiende lo que quiere entender y lo que le conviene", expresó el Fideo en una imagen. Después, le dio like a dos picantes posteos del medio partidario @derosarioydecentralok, con el principal enojo por el pasillo gate.

"Verón, exjugador, de familia de futbolistas, dio la orden para que sus jugadores les den la espalda a sus colegas, cuando el problema era con la AFA. Cuando la tuvieron a metros, le dieron la mano de frente. Es por eso que son ingleses, caretas y vendidos", expresó la cuenta rosarina.

El otro mensaje fue más corto, pero igual de contundente, en señal de bronca por lo ocurrido en los octavos de final del Clausura: "'No es contra Central, es contra la AFA', decían. Mostraron su peor cara y más contra sus colegas".

Sin embargo, tras la eliminación, Di María había deslizado el problema del pasillo con cierta indiferencia: "Es cosa de ellos, el pasillo lo hicieron igual, uno de los chicos ahí nos dijo que iban a hacer eso. Está muy bien, es cosa de ellos, nosotros entramos como debíamos entrar y queda ahí"

