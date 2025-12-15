15 de diciembre de 2025 - 19:49

En Fútbol, Jorge Almirón es el nuevo entrenador de Rosario Central

El ex DT de Fútbol de Boca Júniors y Colo Colo reemplazará al profesor Ariel Holan

Fútbol. El ex entrenador de Boca y Colo Colo Jorge Almirón fue elegido como nuevo coach de Rosario

Fútbol. El ex entrenador de Boca y Colo Colo Jorge Almirón fue elegido como nuevo coach de Rosario

Foto:

Foto: La Tercera
Los Andes | Gonzalo Tapia
Por Gonzalo Tapia

Fútbol. Jorge Almirón se convirtió en el nuevo director técnico de Rosario Central, luego de que la dirigencia canalla resolviera su llegada tras la salida de Ariel Holan, con quien se decidió dar por finalizado el vínculo en los últimos días.

Leé además

El arquero uruguayo fue clave en la conquista del título del Pincha en el torneo Clausura. Se atajó todo en la serie de penales frente a Racing. 

Fernando Muslera brilla en Estudiantes y vuelve a ilusionar a Uruguay

Por Redacción Deportes
Valentín Barco se quejó de los que no ven fútbol

Valentín Barco tiró munición gruesa: "No entienden nada de fútbol"

La decisión según supo la Agencia Noticias Argentinas, se tomó tras varias reuniones internas, en las que la dirigencia evaluó distintos perfiles para reemplazar a Holan, cuyo ciclo finalizó con la obtención de la Copa de Liga (ganador de la Tabla Anual) y derrota en octavos de final en el Torneo Clausura.

Finalmente, el nombre de Almirón fue el que generó mayor consenso, tanto por su trayectoria como por su estilo de juego, orientado a equipos intensos y protagonistas.

El último paso de Almirón como entrenador fue en Colo Colo de Chile. Previamente, el técnico tuvo pasos destacados por clubes como Lanús, Defensa y Justicia, Independiente y Boca, donde llegó a disputar una final de Copa Libertadores.

En el conjunto chileno había comandado 83 partidos, conquistando el torneo chileno, la Supercopa y alcanzando los cuartos de final de la Copa Libertadores, pero tras resultados negativos en su último tiempo, dejó la institución andina.

En Rosario Central, Almirón tendrá el desafío de armar un plantel que viene de un gran semestre y tratará de pelear por la “Gloria Eterna” el próximo año.

La idea de la dirigencia es que el nuevo cuerpo técnico comience a trabajar cuanto antes en la planificación de la pretemporada, con el objetivo de volver a posicionar al “Canalla” como un equipo competitivo en todos los frentes.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

La AFA quedó en la mira de la DGI por un presunto perjuicio fiscal de 7.000 millones de pesos.

Escándalo en AFA: la DGI denunció a la entidad por supuesta apropiación indebida de tributos

Por Redacción Política
expectativa en godoy cruz por las elecciones de este sabado

Expectativa en Godoy Cruz por las elecciones de este sábado

Por Emanuel Cenci
El jugador del Fortín y la Selección Argetina Sub20, Carrizo junto a mamá, en la casa que le compró hace unos días.

Fútbol: Maher Carrizo cumplió el sueño de su mamá, le regaló una casa en Santiago del Estero

Por Redacción Deportes
Fútbol. La Lepra debutará como local ante los tucumanos del Atlético

Oficializaron el calendario del Apertura de la Liga de Fútbol

Por Gonzalo Tapia