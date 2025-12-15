En Fútbol, Jorge Almirón es el nuevo entrenador de Rosario Central

Fútbol. Jorge Almirón se convirtió en el nuevo director técnico de Rosario Central, luego de que la dirigencia canalla resolviera su llegada tras la salida de Ariel Holan, con quien se decidió dar por finalizado el vínculo en los últimos días.

El club rosarino lo hizo oficial en sus redes sociales, por lo que apuesta por un entrenador de amplia experiencia en el fútbol argentino y sudamericano para encarar la próxima temporada en la que jugará la Copa Libertadores.

La decisión según supo la Agencia Noticias Argentinas, se tomó tras varias reuniones internas, en las que la dirigencia evaluó distintos perfiles para reemplazar a Holan, cuyo ciclo finalizó con la obtención de la Copa de Liga (ganador de la Tabla Anual) y derrota en octavos de final en el Torneo Clausura.

Finalmente, el nombre de Almirón fue el que generó mayor consenso, tanto por su trayectoria como por su estilo de juego, orientado a equipos intensos y protagonistas.

El último paso de Almirón como entrenador fue en Colo Colo de Chile. Previamente, el técnico tuvo pasos destacados por clubes como Lanús, Defensa y Justicia, Independiente y Boca, donde llegó a disputar una final de Copa Libertadores.

En el conjunto chileno había comandado 83 partidos, conquistando el torneo chileno, la Supercopa y alcanzando los cuartos de final de la Copa Libertadores, pero tras resultados negativos en su último tiempo, dejó la institución andina.

En Rosario Central, Almirón tendrá el desafío de armar un plantel que viene de un gran semestre y tratará de pelear por la “Gloria Eterna” el próximo año.

La idea de la dirigencia es que el nuevo cuerpo técnico comience a trabajar cuanto antes en la planificación de la pretemporada, con el objetivo de volver a posicionar al “Canalla” como un equipo competitivo en todos los frentes.