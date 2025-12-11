Fútbol: Maher Carrizo cumplió el sueño de su mamá, le regaló una casa en Santiago del Estero

El joven delantero de Vélez y figura del Mundial Sub 20 sorprendió a su madre con un regalo que refleja su gratitud y el esfuerzo por su carrera profesional.

El jugador del Fortín y la Selección Argetina Sub20, Carrizo junto a mamá, en la casa que le compró hace unos días.

A sus 19 años, Maher Carrizo se consolidó como una de las joyas de Vélez y del fútbol juvenil argentino. El atacante, surgido de la cantera del Fortín y reciente participante del Mundial Sub 20 con la selección argentina, dio un paso más allá de la cancha al cumplir un sueño personal muy especial: comprarle una casa a su madre, Cristina, en Santiago del Estero.

El gesto que emocionó a todos A través de sus redes sociales, Carrizo compartió el emotivo momento: "Después de tanto esfuerzo, hoy pude cumplir uno de los sueños más grandes, obsequiarle una casa a mi Mamá en Santiago del Estero. Nada de esto hubiera sido posible sin el apoyo del club y de todas las personas que confiaron en mí desde el primer día. Esta es apenas una pequeña muestra de agradecimiento para quienes hicieron tanto por mí. Vamos por más, siempre juntos".

image Carrizo en el frente de la casa que le regaló a su mamá. Instagram @mahercarrizo_9 En las imágenes que publicó, se lo puede ver junto a sus padres frente a la vivienda, simbolizando el fruto de años de trabajo y dedicación.

image Maher Carrizo junto a sus abuelos y su mamá durante el Mundial Sub20 disputado en Chile. Instagram @mahercarrizo_9 De Colonia Dora a Vélez Carrizo comenzó a jugar al fútbol a los 5 años en su pueblo natal, Colonia Dora, y llegó a Vélez en 2015 desde el Club Sarmiento de La Banda. Su talento pronto lo convirtió en titular indiscutido en las divisiones inferiores, destacándose como goleador en Sexta y Reserva, y siendo clave para el título logrado bajo la dirección de Marcelo Bravo.

Su debut en Primera se produjo de la mano de Gustavo Quinteros el 6 de agosto de 2024, en los octavos de final de la Copa Argentina, anotando uno de los goles de la victoria ante San Lorenzo.