Liga Profesional: Holan se va de Rosario Central y sorprendió al mundo Canalla

El club anunció su salida “de común acuerdo” tras la eliminación en el Torneo Clausura. El DT se va luego de ganar el título anual, clasificar a la Libertadores y liderar ambos torneos en fase regular . Criticó la actitud de Estudiantes en la polémica previa al último partido.

Holan tuvo una gran temporada con el conjunto rosarino, pese a ello llegó a un acuerdo con la dirigencia Canalla y se alejó.

Rosario Central oficializó un sacudón inesperado: Ariel Holan dejó de ser el entrenador apenas semanas después de la eliminación en los octavos del Torneo Clausura y en el mismo año en que había asegurado la clasificación a la Copa Libertadores 2026 y el reconocimiento como “campeón de Liga” por la mejor campaña anual del fútbol argentino.

Un anuncio breve y sin explicaciones El anuncio llegó mediante un comunicado breve en redes sociales, donde el club informó que el vínculo -que vencía en diciembre- se daba por finalizado “de común acuerdo y en buenos términos”. Acompañaron el mensaje con un agradecimiento directo: “Profe, gracias por el título, tu nombre ya forma parte de la historia de Central”.

Un ciclo marcado por buenos rendimientos en fase regular Holan, de 65 años, había asumido en noviembre de 2024 tras la salida de Matías Lequi y debutó justamente ante Estudiantes de La Plata, el mismo rival que lo despediría un año después. Desde entonces, su ciclo acumuló 42 partidos y dejó logros significativos en fase regular, como el liderazgo de la Zona B en ambos torneos y dos triunfos en clásicos frente a Newell’s. Sin embargo, los mano a mano lo persiguieron como una deuda constante.

Las partes decidieron hoy, de común acuerdo y en buenos términos, dar por cerrado el vínculo que caducaba a fin de año.

La polémica del "campeón de Liga" En 2025, Central cayó ante Huracán en los cuartos del Apertura, luego ante Unión en la Copa Argentina por penales y finalmente frente a Estudiantes, en el Gigante, por el Clausura. Esa última eliminación estuvo atravesada por una polémica inusual: los jugadores del Pincha se alinearon de espaldas durante la entrega del título anual, gesto que Holan calificó como "una falta de respeto".

Sueño cumplido. El título que le faltaba.

Ángel Di María, campeón con Central en su casa.



Ángel Di María, campeón con Central en su casa. pic.twitter.com/nXC0yWxMvo — Rosario Central (@RosarioCentral) November 25, 2025 Un final que ni el DT esperaba En conferencia, ya golpeado por la derrota, el técnico había evitado confirmar su continuidad, señalando que “ni en el peor de los pensamientos” había imaginado un cierre de año así. La dirigencia parecía respaldarlo, pero puertas adentro existían dudas por la floja respuesta del equipo en los partidos decisivos, según reconstruyeron medios rosarinos.