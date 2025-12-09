Horas clave: Juan Román Riquelme define el futuro de Claudio Úbeda

El presidente de Boca Juniors tomará una decisión sobre quién será el nuevo entrenador en 2026. ¿Seguirá Claudio Úbeda?

La derrota de Boca Juniors ante Racing no sólo tiró por tierra la chance de que el Xeneize se meta en la final del Torneo Clausura de la Liga Profesional. También significó un importante revés en la consideración de Claudio Úbeda como entrenador del primer equipo. Por eso, por estas horas Juan Román Riquelme analiza los pasos a seguir.

El presidente de la entidad tenía la idea de darle continuidad al cuerpo técnico que quedó a cargo del plantel de manera interina por el fallecimiento de Miguel Ángel Russo. Los motivos que apoyaban esta determinación eran la racha positiva de cinco partidos con victorias, el respaldo público y privado de parte de los referentes, y la armonía que se vivía en los pasillos de la institución.

Sin embargo, todo cambió este domingo producto de varios aspectos relacionados con el trabajo del DT. Entre otras cosas, preocupó el pobre rendimiento del equipo ante la Academia, el polémico cambio de Alan Velasco por Exequiel Zeballos (y el hecho de que sólo haya realizado dos modificaciones), y la respuesta claramente negativa de los hinchas y jugadores ante la salida del Chango.

Juan Román Riquelme y una decisión que tiene plazo: Claudio Úbeda Claudio Úbeda, en duda para el 2026 EFE A partir de lo que trascendió en la interna, por estas horas Román está pensando que hacer con Úbeda, a quién le iba a ofrecer la ratificación en el cargo. Con el panorama visiblemente diferente, el directivo entiende que profundizar por ese camino puede costarle el repudio de los socios. La otra opción es cortar por lo sano, aunque eso obligará a iniciar una búsqueda intensiva de un reemplazo, algo que no estaba previsto hasta este domingo.