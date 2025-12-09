Un club de Uruguay va a la carga por una figura de Boca Juniors: "La propuesta sigue"

Una institución del vecino país se ilusiona con la incorporación de un referente del Xeneize, para la temporada 2026.

El director deportivo del Danubio de Uruguay, Gustavo Matosas, volvió a manifestar públicamente el interés del club por repatriar a Edinson Cavani, en un contexto de dudas sobre el futuro del delantero en Boca Juniors tras la eliminación en la Liga Profesional.

Danubio quiere a Cavani: Edinson Cavani EFE / Juan Ignacio Roncoroni Sin ocultarlo, Matosas aseguró que el regreso del Matador sigue siendo un deseo vigente dentro de la institución franjeada. Consultado por este tema, el directivo sostuvo: “Ojalá que volviera, sería maravilloso” y remarcó que las puertas están abiertas de manera permanente.

Incluso, expresó que estaría dispuesto a dar un paso al costado en su cargo con tal de garantizar un entorno de tranquilidad para el futbolista. “Si él quisiera volver, yo podría hasta irme para que él se sienta muy tranquilo”, afirmó el director deportivo del club de Montevideo.

El dirigente también recordó los cruces ocurridos a mitad de año, cuando Cavani confirmó su continuidad en Boca, pero aclaró que la postura del club no se modificó. “La propuesta sigue para siempre”, subrayó, al tiempo que adelantó que no volverá a insistir públicamente con el tema.

Sin embargo, Matosas fue más allá y se animó a proyectar un escenario deportivo alrededor del delantero: “Le diría ‘te armo el equipo para vos’” y deslizó que, en caso de aceptar, le consultaría qué refuerzos le gustaría sumar para potenciar su rendimiento.