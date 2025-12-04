4 de diciembre de 2025 - 11:24

Boca venció en los penales a Gimnasia y es campeón del Torneo Proyección 2025

Boca y Gimnasia se enfrentaron este miércoles por el título de Reserva y tras empatar en tiempo regular la definición se dio desde los doce pasos.

La emoción de los jugadores de Boca al levantar el trofeo

La emoción de los jugadores de Boca al levantar el trofeo

Foto:

Gentileza
Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

En el Estadio Florencio Sola, Boca Juniors se consagró campeón del Torneo de Reserva 2025 tras vencer a Gimnasia La Plata 4-1 en los penales, luego de empatar 2-2 en los 120 minutos, los dirigidos por Mariano Herrón mostraron mayor eficacia desde los doce pasos y lograron imponerse en un partido intenso y muy parejo.

Leé además

Darío Benedetto dialogó sobre su estadía en Boca Juniors

Darío Benedetto recordó con cariño su paso por Boca Juniors: "No viví en ningún lado lo que sentí ahí"

Por Redacción Deportes
Gustavo Costas, DT de Racing Club

Costas no lo puede creer: la numerosa lista de bajas de Racing Club para jugar ante Boca

Por Redacción Deportes

El encuentro terminó 1-1 en los 90 minutos. Santino López García abrió el marcador para el Lobo, mientras que Valentino Simoni igualó en la segunda etapa. El arquero de Gimnasia se destacó con varias atajadas claves que mantuvieron a su equipo en el partido.

image
Valentino Simoni, figura y autor del empate para Boca

Valentino Simoni, figura y autor del empate para Boca

En el alargue, el partido también terminó empatado. Leonel Flores puso en ventaja a Boca, que dominaba el primer tiempo suplementario, pero cuando parecía que Boca se encaminaba al triunfo, Leonel Troncoso marcó un golazo para Gimnasia apenas comenzado el segundo tiempo, desatando la locura para el equipo de La Plata, colgándola de un ángulo y estableciendo la igualdad 2-2.

Boca Juniors dio el golpe final, tras el partido que fue peleado hasta el final, el Xeneize se impuso en la definición por penales tras igualar en 120 minutos y se consagró campeón del Torneo Proyección de Reserva. Mateo Mendía, Julián Mendieta, Leonel Flores y Facundo Herrera anotaron para Boca, mientras que Juan Cruz Cortazzo descontó; Troncoso e Ignacio Zappulla no pudieron convertir para el lobo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/porquetendencia/status/1996388157613547981?t=Qk0q6HouwB9BPGoGkHqpNQ&s=08&partner=&hide_thread=false

Boca lidera la tabla de campeones

Esta es la vez número 23 en toda su historia que el xeneize se consagra en el campeonato de Reserva, récord absoluto en el torneo. Su clásico rival ,River Plate, se ubica segundo con 15 títulos, lejos de alcanzar la marca del equipo azul y oro.

Desde que el torneo de Reserva volvió a disputarse, nadie ganó mas campeonatos que el club de la Ribera y así quedó el registro de los ganadores de los últimos años:

  • 2008/09 Banfield
  • 2009/10 Boca
  • 2010/11 Lanús
  • 2011/12 Boca
  • 2012/13 Colón
  • 2013/14 Central
  • 2014 River
  • 2015 San Lorenzo
  • 2016 Newell’s
  • 2016/17 Talleres
  • 2017/18 Talleres
  • 2018/19 San Lorenzo
  • 2019/20 Lanús
  • 2021 Boca
  • 2022 Boca
  • 2023 Vélez
  • 2025 Vélez (Apertura)
  • 2025 Boca (Clausura)
image
El festejo del Xeneize con su nuevo título

El festejo del Xeneize con su nuevo título

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

El Football Manager le recomendó 5 refuerzos a Boca.

Los 5 refuerzos que el "Football Manager" le propone a Boca para ganar la Copa Libertadores 2026

Por Cristian Reta
Darío Herrera dirigirá Boca vs Racing

Se confirmaron los árbitros para las semifinales de la Liga Profesional

Por Redacción Deportes
Gustavo Costas con Facundo Cambeses, la gran figura de Racing.

Racing sufrió pero avanzó y ya están definidos los duelos de semifinales de la Liga profesional

Por Cristian Reta
El posteo de López Muñoz tras la derrota de Argentinos Juniors ante Boca por 1-0. 

El provocativo posteo de López Muñoz tras la derrota de Argentinos Juniors ante Boca

Por Redacción Deportes