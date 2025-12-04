Boca venció en los penales a Gimnasia y es campeón del Torneo Proyección 2025

Boca y Gimnasia se enfrentaron este miércoles por el título de Reserva y tras empatar en tiempo regular la definición se dio desde los doce pasos.

La emoción de los jugadores de Boca al levantar el trofeo

En el Estadio Florencio Sola, Boca Juniors se consagró campeón del Torneo de Reserva 2025 tras vencer a Gimnasia La Plata 4-1 en los penales, luego de empatar 2-2 en los 120 minutos, los dirigidos por Mariano Herrón mostraron mayor eficacia desde los doce pasos y lograron imponerse en un partido intenso y muy parejo.

El encuentro terminó 1-1 en los 90 minutos. Santino López García abrió el marcador para el Lobo, mientras que Valentino Simoni igualó en la segunda etapa. El arquero de Gimnasia se destacó con varias atajadas claves que mantuvieron a su equipo en el partido.

image Valentino Simoni, figura y autor del empate para Boca Gentileza En el alargue, el partido también terminó empatado. Leonel Flores puso en ventaja a Boca, que dominaba el primer tiempo suplementario, pero cuando parecía que Boca se encaminaba al triunfo, Leonel Troncoso marcó un golazo para Gimnasia apenas comenzado el segundo tiempo, desatando la locura para el equipo de La Plata, colgándola de un ángulo y estableciendo la igualdad 2-2.

Boca Juniors dio el golpe final, tras el partido que fue peleado hasta el final, el Xeneize se impuso en la definición por penales tras igualar en 120 minutos y se consagró campeón del Torneo Proyección de Reserva. Mateo Mendía, Julián Mendieta, Leonel Flores y Facundo Herrera anotaron para Boca, mientras que Juan Cruz Cortazzo descontó; Troncoso e Ignacio Zappulla no pudieron convertir para el lobo.

"VAMOS LOS PIBES":

Porque Boca derrotó a Gimnasia y se consagró campeón del #TorneoProyección Clausura

Porque Boca derrotó a Gimnasia y se consagró campeón del #TorneoProyección Clausura pic.twitter.com/6CbEmEk5s0 — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) December 4, 2025 Gentileza Boca lidera la tabla de campeones Esta es la vez número 23 en toda su historia que el xeneize se consagra en el campeonato de Reserva, récord absoluto en el torneo. Su clásico rival ,River Plate, se ubica segundo con 15 títulos, lejos de alcanzar la marca del equipo azul y oro.