Los 5 refuerzos que el "Football Manager" le propone a Boca para ganar la Copa Libertadores 2026

Un análisis virtual sugiere incorporar futbolistas en puestos clave para que el Xeneize vuelva a competir de forma internacional.

En un año donde Boca necesitará un salto de calidad para recuperar protagonismo internacional, un análisis realizado con el simulador del juego Football Manager 26 planteó cinco refuerzos clave que el club debería considerar. La lista apunta a cubrir puestos sensibles y equilibrar experiencia con dinamismo, en un mercado donde el margen de error será mínimo.

Fue el influencer Sangre Xeneize, que en su canal de Kick utilizó la nueva versión del Football Manager, un videojuego realizado con datos provistos por expertos en scouting, para encontrar respuestas en los planes de Boca de conquistar la Copa Libertadores 2026.

Los cinco nombres que debería considerar Boca El primero es Paulo Gazzaniga, arquero de 33 años y trayectoria europea, elegido para aportar seguridad en un puesto que el club aún no terminó de consolidar. En la banda derecha, el simulador propone la vuelta de Jabes Saralegui, jugador formado en Boca, que podría ofrecer orden y regularidad.

gironafc_571795408_18542146297062064_9214238249716787672_n Paulo Gazzaniga, arquero del Granada. Para generar juego, el modelo selecciona a Gastón Lodico, un volante ofensivo de Instituto de Córdoba, que posee llegada al área y buen remate. Como aporte de desequilibrio por afuera aparece el uruguayo Brian Ocampo, extremo rápido y encarador, que hace un tiempo está afianzado en el Cádiz de la Segunda División de España.

gatolodico_565315389_18537727108031817_333405088629614766_n Gastón Lodico, volante de Instituto de Córdoba. Ya en el área rival, el elegido es Giovanni Simeone, delantero de experiencia internacional y capacidad goleadora. Lo curioso es que el hijo del Cholo nació futbolísticamente en River, por lo que su posible llegada sería difícil. Recordemos que el delantero viene de ganar su segunda Serie A con el Napoli y que en este semestre pudo obtener la regularidad deseada en el Torino, donde lleva convertidos 4 goles en 11 encuentros.