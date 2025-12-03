3 de diciembre de 2025 - 13:51

Los 5 refuerzos que el "Football Manager" le propone a Boca para ganar la Copa Libertadores 2026

Un análisis virtual sugiere incorporar futbolistas en puestos clave para que el Xeneize vuelva a competir de forma internacional.

El Football Manager le recomendó 5 refuerzos a Boca.

Foto:

Por Cristian Reta

En un año donde Boca necesitará un salto de calidad para recuperar protagonismo internacional, un análisis realizado con el simulador del juego Football Manager 26 planteó cinco refuerzos clave que el club debería considerar. La lista apunta a cubrir puestos sensibles y equilibrar experiencia con dinamismo, en un mercado donde el margen de error será mínimo.

Fue el influencer Sangre Xeneize, que en su canal de Kick utilizó la nueva versión del Football Manager, un videojuego realizado con datos provistos por expertos en scouting, para encontrar respuestas en los planes de Boca de conquistar la Copa Libertadores 2026.

Los cinco nombres que debería considerar Boca

El primero es Paulo Gazzaniga, arquero de 33 años y trayectoria europea, elegido para aportar seguridad en un puesto que el club aún no terminó de consolidar. En la banda derecha, el simulador propone la vuelta de Jabes Saralegui, jugador formado en Boca, que podría ofrecer orden y regularidad.

gironafc_571795408_18542146297062064_9214238249716787672_n
Paulo Gazzaniga, arquero del Granada.

Para generar juego, el modelo selecciona a Gastón Lodico, un volante ofensivo de Instituto de Córdoba, que posee llegada al área y buen remate. Como aporte de desequilibrio por afuera aparece el uruguayo Brian Ocampo, extremo rápido y encarador, que hace un tiempo está afianzado en el Cádiz de la Segunda División de España.

gatolodico_565315389_18537727108031817_333405088629614766_n
Gastón Lodico, volante de Instituto de Córdoba.

Ya en el área rival, el elegido es Giovanni Simeone, delantero de experiencia internacional y capacidad goleadora. Lo curioso es que el hijo del Cholo nació futbolísticamente en River, por lo que su posible llegada sería difícil. Recordemos que el delantero viene de ganar su segunda Serie A con el Napoli y que en este semestre pudo obtener la regularidad deseada en el Torino, donde lleva convertidos 4 goles en 11 encuentros.

Giovanni Simeone será baja para el primer duelo de la Champions League ante el Milán. / Gentileza.
Giovanni Simeone.

Un mercado decisivo para el ciclo 2026

Según el análisis, este combo de refuerzos permitiría equilibrar líneas, sumar jerarquía en partidos importantes y recuperar variantes ofensivas. El desafío, de trasladarse al plano real, pasaría por negociar en un mercado competitivo y mantener espacio para juveniles.

CLAUDIO ÚBEDA.
Claudio Úbeda, el DT de Boca, que metió al equipo Xeneize en semifinales.

Por el momento, los dirigidos por Claudio Úbeda planean el encuentro del próximo domingo ante Racing, en lo que serán las semifinales del Torneo Clausura.

