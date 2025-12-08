8 de diciembre de 2025 - 10:31

Se conoció el motivo del polémico cambio de Zeballos en la derrota de Boca: "Tomé la decisión..."

Mundo Boca. Claudio Úbeda dio los motivos del ingreso de Alan Velasco y contó por qué no lo puso a Cavani frente a Racing.

Claudio Úbeda, DT de Boca.

Claudio Úbeda, DT de Boca.

Foto:

Por Cristian Reta

Leé además

Claudio Úbeda, DT de Boca Juniors

Sin sorpresas, Claudio Úbeda diagrama los once de Boca Juniors

Por Redacción Deportes
Boca Juniors - Racing Club, por la Liga Profesional

Con justicia, Racing Club eliminó a Boca Juniors y está en la final del Clausura

Por Redacción Deportes

El cambio de la polémica: Se fue Zeballos, entró Velasco

Con el marcador aún en cero, Úbeda sacó al prometedor Exequiel 'Changuito' Zeballos para darle ingreso a Alan Velasco, un futbolista que no jugaba desde el 5 de octubre por lesión. Lo cierto es que la sorpresa fue mayúscula y la pregunta sobre la lógica de esta sustitución dominó la rueda de prensa.

Embed

“Tomé la decisión de sacarlo porque estaba cansado, había hecho un gran esfuerzo. En los partidos anteriores también lo había sacado”, se defendió el DT con pasado en Racing.

Al profundizar sobre el porqué de Velasco y no otro atacante, Úbeda explicó su intento de mantener la estructura: “Busqué una característica similar: la de un derecho a jugar a pie cambiado, que pudiera sumarse a la mitad de la cancha para tener control de juego porque el partido estaba demasiado dividido”.

A pesar de la necesidad urgente de gol tras el tanto de Adrián 'Maravilla' Martínez, Boca solo realizó dos sustituciones, siendo Velasco el único atacante fresco en el segundo tiempo.

Embed

La gran ausencia de Cavani para revertir el marcador

Otro de los grandes interrogantes fue la ausencia de Edinson Cavani en el campo, quien estaba en el banco de suplentes. Úbeda aclaró que el uruguayo no pudo ingresar por un inconveniente físico inoportuno.

“Estaba haciendo la entrada en calor para ingresar por Milton, volvió caminando y nos dijo que había sentido una molestia en la zona lumbar”, reveló el entrenador. Consultado sobre la decisión de no utilizar al experimentado español Ander Herrera, el técnico fue tajante: “Dadas las circunstancias del partido, no era el momento de utilizarlo”.

Embed

Úbeda insistió en que Cavani era la primera opción de recambio en ataque: “Los delanteros estaban en el campo y la primera opción de ingreso que teníamos en ese sentido era la de Cavani, que por una lesión inoportuna no pudo entrar”.

En la cuerda floja: Úbeda habló sobre su futuro en Boca

Asumido en el cargo tras el fallecimiento del anterior técnico principal, Miguel Ángel Russo, Claudio Úbeda reconoció que la eliminación marca un punto de inflexión en su continuidad al frente del equipo: “Vamos a pensar y ver cómo sigue todo, obviamente hablaremos con (Juan) Román (Riquelme) y el Chelo (Marcelo Delgado) de todo lo que viene por delante”, declaró el DT.

Claudio Úbeda, actual entrenador de Boca Juniors
Claudio Úbeda, actual entrenador de Boca Juniors

Claudio Úbeda, actual entrenador de Boca Juniors

El entrenador concluyó con un tono de sorpresa y resignación: “No esperábamos para nada terminar la temporada ahora, teníamos la expectativa de seguir. Planificaremos para lo que viene”, sentenció. Esta eliminación prematura y las decisiones controvertidas dejan a Úbeda y a la dirigencia de Boca ante la inminente necesidad de definir, lo más pronto posible, el futuro del plantel xeneize.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Boca y un cambio polémico. 

Boca: fuerte reacción de los hinchas y Leandro Paredes por la salida de Exequiel Zeballos

Por Emanuel Cenci
Al cabo de los primeros 45 minutos el Lobo y el Pincha igualan sin goles 

Liga Profesional: Estudiantes derrotó a Gimnasia en el clásico de La Plata y avanzó a la final

Por Redacción Deportes
Claudio Úbeda, DT de Boca.

La polémica decisión de Claudio Úbeda con el plantel de Boca tras la eliminación ante Racing

Por Cristian Reta
Empezó la limpieza en Boca con la mano dura de Riquelme.

La lista de jugadores importantes de Boca que no seguirán en el club tras la eliminación

Por Redacción Deportes