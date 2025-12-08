Se conoció el motivo del polémico cambio de Zeballos en la derrota de Boca: "Tomé la decisión..."

La Bombonera fue testigo de una nueva frustración para Boca Juniors . El equipo cayó 1-0 ante Racing Club en la semifinal del Torneo Clausura y quedó eliminado, desatando una tormenta que tiene a su director técnico, Claudio Úbeda , como principal protagonista. La polémica estalló con un cambio que nadie entendió y que él mismo se encargó de explicar.

Con el marcador aún en cero, Úbeda sacó al prometedor Exequiel 'Changuito' Zeballos para darle ingreso a Alan Velasco , un futbolista que no jugaba desde el 5 de octubre por lesión. Lo cierto es que la sorpresa fue mayúscula y la pregunta sobre la lógica de esta sustitución dominó la rueda de prensa.

“Tomé la decisión de sacarlo porque estaba cansado, había hecho un gran esfuerzo. En los partidos anteriores también lo había sacado”, se defendió el DT con pasado en Racing .

Al profundizar sobre el porqué de Velasco y no otro atacante, Úbeda explicó su intento de mantener la estructura: “Busqué una característica similar: la de un derecho a jugar a pie cambiado, que pudiera sumarse a la mitad de la cancha para tener control de juego porque el partido estaba demasiado dividido”.

A pesar de la necesidad urgente de gol tras el tanto de Adrián 'Maravilla' Martínez, Boca solo realizó dos sustituciones , siendo Velasco el único atacante fresco en el segundo tiempo.

La gran ausencia de Cavani para revertir el marcador

Otro de los grandes interrogantes fue la ausencia de Edinson Cavani en el campo, quien estaba en el banco de suplentes. Úbeda aclaró que el uruguayo no pudo ingresar por un inconveniente físico inoportuno.

“Estaba haciendo la entrada en calor para ingresar por Milton, volvió caminando y nos dijo que había sentido una molestia en la zona lumbar”, reveló el entrenador. Consultado sobre la decisión de no utilizar al experimentado español Ander Herrera, el técnico fue tajante: “Dadas las circunstancias del partido, no era el momento de utilizarlo”.

Úbeda insistió en que Cavani era la primera opción de recambio en ataque: “Los delanteros estaban en el campo y la primera opción de ingreso que teníamos en ese sentido era la de Cavani, que por una lesión inoportuna no pudo entrar”.

En la cuerda floja: Úbeda habló sobre su futuro en Boca

Asumido en el cargo tras el fallecimiento del anterior técnico principal, Miguel Ángel Russo, Claudio Úbeda reconoció que la eliminación marca un punto de inflexión en su continuidad al frente del equipo: “Vamos a pensar y ver cómo sigue todo, obviamente hablaremos con (Juan) Román (Riquelme) y el Chelo (Marcelo Delgado) de todo lo que viene por delante”, declaró el DT.

El entrenador concluyó con un tono de sorpresa y resignación: “No esperábamos para nada terminar la temporada ahora, teníamos la expectativa de seguir. Planificaremos para lo que viene”, sentenció. Esta eliminación prematura y las decisiones controvertidas dejan a Úbeda y a la dirigencia de Boca ante la inminente necesidad de definir, lo más pronto posible, el futuro del plantel xeneize.