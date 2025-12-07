Boca: fuerte reacción de los hinchas y Leandro Paredes por la salida de Exequiel Zeballos

Uno de los momentos más fuertes de la eliminación de Boca Juniors en mano de Racing Club fue una determinación del director técnico interino Claudio Úbeda, que rápidamente despertó la polémica entre los hinchas y los propios jugadores. La Bombonera y las redes hablaron.

El reloj ya era el principal rival del Xeneize a los 25 minutos del complemento, ya que no hallaba los caminos para poder lastimar a la Academia y el trámite pedía intentar reanimar a un equipo que parecía sin armas para ponerse en ventaja. Las modificaciones eran necesarias, y Claudio Úbeda lo entendía .

Sin embargo, para sorpresa de propios y extraños, el entrenador interino tomó una determinación que causó revuelo. Decidió mandar al campo de juego a Alan Velasco, que no jugaba desde hace 50 días producto de una lesión de la que se estaba recuperando, y sacó a Exequiel Zeballos , el más desequilibrante del equipo.

Al enterarse del inesperado cambio, La Bombonera explotó. Los hinchas dejaron en claro que no estaban de acuerdo a través de silbidos, y de diversos gestos. En la platea se agarraban la cabeza, y los fanáticos se miraban entre sí buscando explicaciones.

Las dudas y la reprobación llegaron hasta el verde césped, donde los jugadores locales también se hicieron sentir. Las imágenes, que ya recorren las redes sociales, mostraron la reacción del capitán Leandro Paredes. Cuando el volante observó el cartel con los números, abrió los brazos pidiendo explicaciones, y hasta pateó el piso con bronca.

Es cierto que Zeballos no tuvo el mejor partido, pero daba la sensación de que no merecía salir en ese momento del juego. Todavía podía aportarle mucho a un equipo que no tenía ideas y jugó mal. Así, todo indica que el crédito que Claudio Úbeda se había ganado desde que asumió, lo perdió con una decisión.