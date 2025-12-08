8 de diciembre de 2025 - 11:25

La lista de jugadores importantes de Boca que no seguirán en el club tras la eliminación

Luego de otro golpe de realidad para Boca, Juan Román Riquelme tiene la decisión tomada y varios jugadores dejarán la institución.

Empezó la limpieza en Boca con la mano dura de Riquelme.

La eliminación ante Racing por las semifinales del Torneo Clausura volvió a abrir una herida en Boca, el "Xeneize" no consigue un título hace 3 años en el mandato de Juan Román Riquelme y a esto se le suman los muy bajos rendimientos de algunos de sus jugadores, que no están a la altura de las circunstancias.

Es por esto que a la ya sabida nómina de futbolistas que se marcharán se le pueden llegar a sumar algunas otras caras. Y un párrafo aparte habrá para el entrenador, Claudio Úbeda, que fue muy cuestionado por sus cambios ante la "Academia" y que tiene un futuro incierto.

La lista de jugadores que dejarán la institución se agrandó tras lo que dejó la eliminación frente al Racing de Gustavo Costas y varios jugadores que ganaron títulos en Boca deberán tomar sus pertenencias y buscar su futuro lejos de el "Xeneize".

Estos son los futbolistas que no continuarán en Boca en 2026

De acuerdo con Infobae, el primero en la lista es Cristian Lema, defensor de 35 años, que se despedirá cuando expire su contrato a fin de año luego de varias lesiones y estar apartado de las convocatorias en múltiples ocasiones. Otro caso confirmado es el de Frank Fabra, quien tras una década en el club no renovará su contrato y su paso por Boca se cierra con 9 títulos locales.

El mediocampista Ignacio Miramón también tiene su salida definida. Proveniente de Gimnasia de La Plata y cedido a préstamo desde el Lille de Francia, el volante no continuará porque la dirigencia de Boca no hará uso de la opción de compra.

La situación de Javier García aún no está resuelta, debido a que el contrato del arquero finaliza en diciembre. Pese a que ocupa el tercer lugar en la consideración del cuerpo técnico, es muy valorado por su rol en la cohesión del grupo.

Caso aparte para Luis Advíncula y Lucas Blondel, ambos laterales derechos, también podrían buscar nuevos horizontes si no son tenidos en cuenta el próximo año. El peruano tiene vínculo hasta diciembre de 2026 y ya mencionó públicamente que “no le cerrará las puertas a nadie”, mientras que Blondel, que pidió jugar en reserva para no perder ritmo, está vinculado hasta diciembre de 2027.

La falta de protagonismo afecta igualmente a Nicolás Figal, Agustín Martegani y Lucas Janson, quienes podrían ser evaluados por el cuerpo técnico que se haga cargo del equipo de cara a 2026. Y también está pendiente la renovación del contrato de Exequiel Zeballos, las charlas recién comenzarán el año próximo, según fuentes ligadas al entorno del jugador.

Todavía no hay precisiones respecto a las posibles incorporaciones, aunque desde Brandsen 805 ventilaron que irían en busca de reforzar desde el mediocampo en adelante.

