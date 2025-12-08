La lista de jugadores importantes de Boca que no seguirán en el club tras la eliminación

La eliminación ante Racing por las semifinales del Torneo Clausura volvió a abrir una herida en Boca , el "Xeneize" no consigue un título hace 3 años en el mandato de Juan Román Riquelme y a esto se le suman los muy bajos rendimientos de algunos de sus jugadores, que no están a la altura de las circunstancias.

La polémica decisión de Claudio Úbeda con el plantel de Boca tras la eliminación ante Racing

Es por esto que a la ya sabida nómina de futbolistas que se marcharán se le pueden llegar a sumar algunas otras caras. Y un párrafo aparte habrá para el entrenador, Claudio Úbeda , que fue muy cuestionado por sus cambios ante la "Academia" y que tiene un futuro incierto.

La lista de jugadores que dejarán la institución se agrandó tras lo que dejó la eliminación frente al Racing de Gustavo Costas y varios jugadores que ganaron títulos en Boca deberán tomar sus pertenencias y buscar su futuro lejos de el "Xeneize" .

De acuerdo con Infobae , el primero en la lista es Cristian Lema , defensor de 35 años, que se despedirá cuando expire su contrato a fin de año luego de varias lesiones y estar apartado de las convocatorias en múltiples ocasiones. Otro caso confirmado es el de Frank Fabra , quien tras una década en el club no renovará su contrato y su paso por Boca se cierra con 9 títulos locales .

El mediocampista Ignacio Miramón también tiene su salida definida. Proveniente de Gimnasia de La Plata y cedido a préstamo desde el Lille de Francia , el volante no continuará porque la dirigencia de Boca no hará uso de la opción de compra.

image

La situación de Javier García aún no está resuelta, debido a que el contrato del arquero finaliza en diciembre. Pese a que ocupa el tercer lugar en la consideración del cuerpo técnico, es muy valorado por su rol en la cohesión del grupo.

Caso aparte para Luis Advíncula y Lucas Blondel, ambos laterales derechos, también podrían buscar nuevos horizontes si no son tenidos en cuenta el próximo año. El peruano tiene vínculo hasta diciembre de 2026 y ya mencionó públicamente que “no le cerrará las puertas a nadie”, mientras que Blondel, que pidió jugar en reserva para no perder ritmo, está vinculado hasta diciembre de 2027.

La falta de protagonismo afecta igualmente a Nicolás Figal, Agustín Martegani y Lucas Janson, quienes podrían ser evaluados por el cuerpo técnico que se haga cargo del equipo de cara a 2026. Y también está pendiente la renovación del contrato de Exequiel Zeballos, las charlas recién comenzarán el año próximo, según fuentes ligadas al entorno del jugador.

image

Todavía no hay precisiones respecto a las posibles incorporaciones, aunque desde Brandsen 805 ventilaron que irían en busca de reforzar desde el mediocampo en adelante.