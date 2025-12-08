8 de diciembre de 2025 - 12:03

La polémica decisión de Claudio Úbeda con el plantel de Boca tras la eliminación ante Racing

La derrota ante Racing en semifinales del Torneo Clausura 2025 precipitó no solo el fin de la ilusión de título para Boca sino también una medida sorpresiva del cuerpo técnico.

Por Cristian Reta

Boca cayó 1-0 ante Racing en la Bombonera y quedó eliminado de semifinales del Torneo Clausura de la Liga Profesional, dando fin, de manera anticipada, a la ilusión del pueblo Xeneize de pelear por el título. El gol de Adrián Martínez para la Academia sentenció la serie y puso punto final a la campaña del conjunto de la ribera.

Lo cierto es que en el encuentro sucedió otro hecho, que fue la temprana sustitución de Exequiel “Changuito” Zeballos, quien era el mejor futbolista del cuadro azul y oro. Este reemplazo encendió de inmediato las críticas, pese a que el DT explicó que el cambio obedeció a “gestos de cansancio” del jugador reemplazado, y sostuvo que buscaba aire fresco y un soplo de control.

Aun así, su decisión resultó determinante: enseguida Racing encontró el gol y el panorama para Boca se derrumbó. La salida del jugador provocó desconcierto en el campo, y la aparición de Alan Velasco como sustituto no generó ninguna reacción ofensiva concreta. El resto del partido transcurrió entre incertidumbre y resignación.

La decisión de Claudio Úbeda con el plantel de Boca

El impacto de esta decisión no se limitó solo al campo, sino que al día siguiente de la eliminación el plantel tuvo jornada libre. La orden causó sorpresa en el ambiente futbolero y en los hinchas boquenses. En el vestuario, algunos interpretaron esa licencia como un gesto de contención para “digerir” el golpe y preparar con calma la pretemporada. Otros la vieron como una forma de cerrar un ciclo sin garantías de continuidad.

La medida también alimentó dudas respecto al futuro del cuerpo técnico. El entrenador admitió en conferencia de prensa que hablará con los dirigentes para definir si continuará al frente del equipo. El malestar de los hinchas y la presión institucional, sumados al desenlace del torneo, meten a Boca en una encrucijada.

Mientras tanto el club comienza a diagramar lo que viene: cambios necesarios en el plantel, decisiones sobre refuerzos, salidas y una conducción técnica que tiene su continuidad en duda.

