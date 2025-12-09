El Clausura de Handball liguero está que arde y se conocieron los protagonistas para las finales

Bajó el telón para la ronda de partidos de cuartos de finales en el marco de la Liga de Honor de Handball que organiza la Amebal mendocina. En damas buscarán su ticket a la final: UN Cuyo, las municipalidades de Maipú y Tupungato. Resta un juego de cuartos entre Regatas y ETIEC.

En la rama de caballeros, Las municipalidades de Tupungato, Maipú y San Martín más el septeto de UN Cuyo lucharán, por los dos cupos para el partido que dirimirá el oro

Con la disputa de los cuartos de finales quedaron definidos de los semifinalistas del torneo Clausura de handball en la categoría Liga de Honor de Amebal.

En femenino pasaron a semifinales la UN Cuyo, Municipalidad de Maipú y Municipalidad de Tupungato. Eso sí falta dirimir un cuarto, que lo protagonizarán Mendoza de Regatas y ETIEC en primeras damas.

En masculino se clasificaron a las semis: la Muni de Maipú, Muni de Tupungato, UN Cuyo y Municipalidad de San Martín (Palmira).

Los marcadores

Por los cuartos de final en femenino, las chicas de UNCuyo, en su estadio, se aseguraron un lugar en las semifinales al superar a Godoy Cruz por 29 a 16 (primer tiempo 11-8) con un goleo repartido entre 12 jugadoras, con Clara Bellido con 6 como máxima anotadora. En el Tomba Gabriela Abezou anotó 7 tantos.

En el Polideportivo de Tupungato, las chicas de la muni tupungatina vencieron a las maipucinas de San Lorenzo de Russell por 33 a 25 (PT 15-9). Carla Maya se lució en ofensiva con 9 goles y para las visitantes Sara Beningazza anotó 7.

Municipalidad de Maipú en su estadio polideportivo superó a Gimnasia y Esgrima 43 a 21 (PT22-12). Para las locales Julieta Pelatay (8) y Giuliana Zafarana (7) fueron las que más convirtieron. Sabrina Giménez anotó 6 en el Lobo.

Los varones de UNCuyo superaron, como locales, a San Lorenzo de Russell por 31 a 16 (primer tiempo 17-7) y Bautista Sánchez anotó 6 goles en la U. En los maipucinos Sebastián Corte y Enzo Manfredini convirtieron 4.

En el estadio Duperial, de Palmira, los locales de Municipalidad de San Martín superaron a los municipales de Capital por 28 a 25 (PT 13-14). Fabricio Lentini (11) y Mateo Martín (10) fueron los goleadores palmirenses. Christian Stahringer (5) Matías Stahringer (5) fueron los más efectivos de los capitalinos.

Por 39 a 35 el equipo masculino de Municipalidad de Maipú, como local, superó a Regatas (en el primer tiempo se imponía la muni 20 a 16). Valentín Faraz convirtió 11 goles en los maipucinos. Para Regatas Emiliano La Rosa anotó 13 y Jesús Prado hizo 10.

Y la Muni de Tupungato le ganó los puntos a Etiec.

Las semifinales del Clausura

Este miércoles en el polideportivo Juan D. Ribosqui de Maipú jugarán desde las 20.30 en la Liga de Honor masculina, la Municipalidad de Maipú frente a los palmirenses de la Municipalidad de San Martín y en femenino se enfrentarán a las 22 la Municipalidad de Maipú ante la UN Cuyo.

En el polideportivo universitario jugarán en masculino, a las 22, la UNCuyo frente a los municipales de Tupungato.

Para el jueves quedó el partido semifinal de femenino entre Municipalidad de Tupungato y el ganador de Regatas-Etiec, desde las 22.30.