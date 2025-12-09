Andes Talleres, el día después del campeón en el Futsal Premium

Futsal. Andes Talleres se consagró como el mejor club del año en la denominada división Premium, después del gran triunfo por penales por 3 a 1 ante Jockey Club, su capitán y el técnico del conjunto azulgrana hablaron con este medio.

El DT del equipo campeón es Pablo Stahringer que empezó diciendo a este medio: "La verdad es que estamos muy contentos todos. El plantel se ha mantenido durante el año. Hubo bajas por jugadores que se han ido a jugar al extranjero, pero sumamos jugadores de la categoría C 20 y de nuestra Primera B y esto muy valiosos para nosotros".

Hay que destacar que entre los campeones del Apertura que no jugaron el Clausura están Tomas Civelli, Octavio Civelli que juegan en Italia y Gastón Fernández que está en Paraguay.

Consultado Pablo Stahringer cómo se mantiene tan alto el nivel durante las temporadas que van pasando, argumentó que: "Hay un trabajo diario, muy prolijo una constancia en el día a día. Nosotros, como cuerpo técnico, proponemos un trabajo atractivo y ellos ponen su presencia, la ganas, energía y dejan de lados muchas cosas para estar en el día a día entrenando y esto lleva a una solidez en el aspecto deportivo que nos llevó a competir en todos los torneos que tuvimos este año y donde hemos jugado y luchado hasta el último día".

Luego el estratega Azulgrana sumó: "para ser el mejor del año hay que tener un proceso durante el torneo donde vas logrando que el equipo adquiera un nivel, experiencia y buenos rendimientos en momentos importantes. Después hay que tener buenos momentos en los momentos claves. Si en la final no tenés un buen momento, porque te desconcentras o te desenfocas, no vas a poder ganar. La práctica para llegar a esos momentos, para rendir como equipo y cada jugador en lo individual es la clave para obtener títulos, porque claramente las finales son los partidos más difíciles, donde se define todo (...) Este equipo desde el 2020 ha jugado cinco finales y ganó cuatro, solo perdimos la semana pasada la final del torneo de clausura. Los jugadores demostraron que en los momentos importantes rinden".

Stahringer puntualizó que: "quiero nombrar a toda la gente de Andes Talleres. A cada entrenador de cada categoría desde los cinco años hasta las primeras, que hacen un trabajo en línea y en conjunto para ir todos por el mismo camino. A los integrantes de la subcomisión del futsal y la directiva del club, que brinda un apoyo espectacular para que podamos trabajar cómodos. Al público. Nos sigue mucha gente que se identifica con el proyecto y con las formas que tiene el equipo y eso es muy gratificante para nosotros".

El capitán del equipo es el arquero Federico Pérez que contó que es lo que es pide en el día a día el DT Azulgrana. "Nos pide el cien por ciento en todo, en el entrenamiento, el día del partido, mantener la identidad, que estemos concentrados, y una actitud positiva y ganadora y mejorar cada día y esto ayuda que el grupo sea competitivo en forma interna, para luego rendir lo que más se pueda en la cancha".

"¿Qué es lo mejor que tiene este equipo? Este equipo está integrado por personas geniales, somos una gran familia, siempre están con ganas de seguir progresando, buscando nuevos retos y con ganas de dejar a Andes Talleres en lo más alto. Todo lo hacen con esfuerzo y compromiso", señaló el golero.

Sobre su retiro de las canchas en la División Premium, Federico Pérez puntualizó: "Hay probabilidades de retiro, porque hay una realidad, en la actualidad tengo 36 años, para estar a este nivel hay que dejar muchas cosas. Ahora tengo que ir viéndolo semestre a semestre. La idea es ver si estaré al nivel que necesita el equipo y si me siento cómodo equilibrando cada una de las actividades que tengo en el día a día. Si puedo, trataré de disfrutarlo a pleno. La idea como equipo es tratar de ganar todo lo que juguemos la próxima temporada. Esperemos en la nueva temporada tener muchos logros, pero hay que seguir trabajando y dando todo".

El plantel del mejor equipo del año

Arqueros

Federico Pérez (C)

Lautaro García

Lautaro Palacios C20

Santiago Gaia

Postes

Juani Busso

Rodrigo Tejero

Renzo Difrezco

Laterales

Tomas Civelli

Octavio civelli

Lucas Rodriguez

Santi Martinez

Facundo Tejada

Luciano Soldati

Tomas Martín

Agustin Frazzeta C20

Juan Roldan C20

Enzo Mellimaci C20

Fernan Matiazo

Pivots

Román Zúñiga

Gastón Fernández

Paul Rojo

Teo Martinez C20

Facundo Gómez

Cuerpo Técnico

DT: Pablo Stahringer

PF: David Arena

AT: Alberto Baker