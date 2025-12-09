En medio de los allanamientos, AFA suspendió una importante actividad

La Asociación del Fútbol Argentino -AFA-, no realizó el sorteo de las zonas de la Liga Profesional para el 2026.

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) debía llevar a cabo el sorteo de las zonas de la Liga Profesional 2026, pero finalmente fue postergado para el miércoles por los problemas surgidos a raíz de los allanamientos de la justicia por los presuntos vínculos con la empresa Sur Finanzas.

La decisión se conoció unas pocas horas antes del evento, que estaba pautado para desarrollarse este martes por la tarde en el Predio Lionel Messi y sin transmisión oficial, con posterior conferencia de prensa tras la reunión del Comité Ejecutivo.

Los motivos de la suspensión del sorteo de AFA: image Si bien fuentes de la AFA señalaron que el aplazamiento se debió a “cuestiones de agenda” de su presidente Claudio Chiqui Tapia, la reprogramación coincidió con una jornada convulsionada.

Durante la mañana, la Policía Federal realizó allanamientos en el predio de Ezeiza y en las sedes de distintos clubes, en el marco de la causa por presunto lavado de dinero que involucra a la empresa Sur Finanzas. De esta manera, el contexto judicial terminó por alterar la organización prevista por el ente rector del fútbol argentino.

El sorteo se llevará a cabo este miércoles a las 11:30 horas y compartirá espacio con la definición del cuadro de la Copa Argentina 2026, en un evento unificado. Al igual que se había estipulado originalmente, no será televisado y la información oficial se difundirá una vez finalizado, con la publicación del fixture y los cruces correspondientes.