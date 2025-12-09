9 de diciembre de 2025 - 18:13

En medio de los allanamientos, AFA suspendió una importante actividad

La Asociación del Fútbol Argentino -AFA-, no realizó el sorteo de las zonas de la Liga Profesional para el 2026.

Claudio Chiqui Tapia, presidente de AFA

Claudio Chiqui Tapia, presidente de AFA

La decisión se conoció unas pocas horas antes del evento, que estaba pautado para desarrollarse este martes por la tarde en el Predio Lionel Messi y sin transmisión oficial, con posterior conferencia de prensa tras la reunión del Comité Ejecutivo.

Los motivos de la suspensión del sorteo de AFA:

Si bien fuentes de la AFA señalaron que el aplazamiento se debió a “cuestiones de agenda” de su presidente Claudio Chiqui Tapia, la reprogramación coincidió con una jornada convulsionada.

Durante la mañana, la Policía Federal realizó allanamientos en el predio de Ezeiza y en las sedes de distintos clubes, en el marco de la causa por presunto lavado de dinero que involucra a la empresa Sur Finanzas. De esta manera, el contexto judicial terminó por alterar la organización prevista por el ente rector del fútbol argentino.

El sorteo se llevará a cabo este miércoles a las 11:30 horas y compartirá espacio con la definición del cuadro de la Copa Argentina 2026, en un evento unificado. Al igual que se había estipulado originalmente, no será televisado y la información oficial se difundirá una vez finalizado, con la publicación del fixture y los cruces correspondientes.

Cabe destacar que, en las últimas semanas, la Asociación del Fútbol Argentino tomó la determinación de aplazar el sorteo de las zonas y el fixture de la edición 2026 de la Primera Nacional. Según trascendió, el motivo de pasar el evento para el lunes 22 de diciembre responde a la necesidad de contar con la confirmación de todos los equipos que participarán de la segunda categoría del deporte local.

