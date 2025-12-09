El escándalo que sacude a la AFA: allanaron sedes y 13 clubes por presunto lavado de dinero

La AFA (Asociación del Fútbol Argentino) está en el ojo de la tormenta judicial. La Justicia ordenó más de 30 allanamientos simultáneos en sedes clave y en 13 clubes de Primera División, entre ellos Racing e Independiente, por la causa que investiga a Sur Finanzas .

Los acuerdos de patrocinio entre instituciones deportivas y empresas son una práctica común y necesaria para el sostenimiento de sus actividades. Sin embargo, la magnitud de los operativos que llevó a cabo la Policía Federal Argentina (PFA) este martes 9 de diciembre generó una conmoción sin precedentes.

Los procedimientos judiciales no solo apuntaron a la sede de la Superliga y a las instalaciones de la AFA en Viamonte y Ezeiza, sino que también incluyeron a tres de los llamados "cinco grandes". La investigación busca determinar si estos convenios comerciales eran, en realidad, una pantalla para presuntas maniobras de lavado de dinero que involucraría a la financiera ligada al presidente de la AFA, Claudio Chiqui Tapia.

Este martes la PFA irrumpió en el centro neurálgico del fútbol argentino, ejecutando los operativos ordenados por el juez Luis Armella. Los 35 allanamientos se realizaron en simultáneo y apuntaron a la sede central de la AFA sobre Viamonte 1366, al predio de Ezeiza utilizado por la Selección Argentina, y a la sede de la Liga Profesional .

La financiera que salpica al Chiqui Tapia lanzó un comunicado y aseguró que "cumplen con lo establecido por la ley".

La atención se centra en Chiqui Tapia , ya que la financiera investigada, Sur Finanzas, está estrechamente ligada a su entorno. Los investigadores sospechan que la empresa les daba préstamos a los clubes, cobrándolos posteriormente a través de los derechos de televisación o de marketing.

La Justicia se llevó documentación y equipos electrónicos de las distintas sedes, buscando confirmar si existe un vínculo financiero irregular entre la casa madre del fútbol y la compañía. La fiscal Cecilia Incardona, además, solicitó que se levante el secreto fiscal y bancario de los 13 clubes para establecer fehacientemente si hubo una maniobra de lavado de dinero.

El listado impactante: Racing, Independiente y los grandes allanados

La lista de instituciones allanadas es extensa y generó un impacto inmediato. Entre los 13 clubes que fueron objeto de los procedimientos figuran tres pesos pesados del fútbol local: Racing, Independiente y San Lorenzo.

Los allanamientos también se extendieron a instituciones como Argentinos Juniors, Platense, Deportivo Morón, Los Andes, Excursionistas y Barracas Central. Este último caso es particular, ya que es el club donde el hijo de Tapia ejerce la presidencia.

Los investigadores presumen que Sur Finanzas otorgaba préstamos a estas instituciones, y varios clubes mantenían a la financiera como su sponsor en la camiseta. La Justicia está enfocada en la documentación que demuestre la operatoria, buscando entender cómo se manejaban estos acuerdos y si iban más allá del simple sponsoreo.

El descargo de los clubes y el dato curioso del sponsoreo

Ante la explosión de la noticia, uno de los primeros clubes en emitir un comunicado oficial fue Excursionistas, buscando delimitar su responsabilidad en el escándalo.

La institución aclaró que su único lazo con Sur Finanzas fue "un acuerdo de sponsoreo," similar a otros convenios comerciales que celebran habitualmente. En un intento por desvincularse completamente de las sospechas, Excursionistas enfatizó que "no mantiene con la empresa investigada ningún tipo de relación societaria, financiera ni administrativa". Su vinculación se limitó, exclusivamente, a la exhibición de la marca en los espacios pactados contractualmente.

El club aseguró que se encuentra a plena disposición de la Justicia y reafirmó su "compromiso con la transparencia", un mensaje clave en medio de una causa que sugiere un entramado de presuntos vínculos financieros irregulares en el corazón del fútbol argentino.

Este escándalo institucional se desarrolla en un momento deportivo de máxima tensión. Mientras la PFA retira documentación de los clubes, el foco del país debería estar en la definición del campeonato. De hecho, uno de los clubes allanados, Racing, acaba de eliminar a Boca en La Bombonera y se clasificó para la final del Torneo Clausura.

La "Academia" se enfrentará a Estudiantes, en busca del título el sábado en Santiago del Estero, un duelo ya definido que tendrá un trasfondo institucional sombrío y que promete un fin de semana explosivo dentro y fuera de la cancha. La incertidumbre legal podría ser un factor de distracción para el equipo que jugará la final del Clausura 2025