7 de diciembre de 2025 - 13:04

El país que ganará el Mundial 2026, según Pep Guardiola: "Me encantaría..."

El DT del Manchester City, Pep Guardiola, eligió a su favorito para el Mundial 2026 y sorprendió que no eligiera a la selección Argentina o a la Española.

El entrenador español Pep Guardiola no se inclinó por España como Favorito.

La larga etapa de Pep Guardiola al frente del Manchester City terminó influyendo incluso en su visión del próximo Mundial 2026. Durante el evento en el que se definieron los rivales de Argentina y de España, el entrenador catalán llamó la atención al revelar qué selección desea ver levantando el trofeo en la próxima cita Mundialsta.

“A mí me gustaría que ganase Inglaterra. No quiero pretender ser demasiado bueno, pero llevo varios años aquí, siendo parte de este país", declaró el DT en el Kennedy Center en Washington, donde se realizó el sorteo. Y no es un detalle menor ya que el técnico acumula diez temporadas seguidas dirigiendo a los “Citizens” en la Premier League, una relación que lo ha integrado por completo al fútbol inglés y a su cultura.

Pep Guardiola eligió a Inglaterra como favorito.

“Me encantaría que Tuchel y su equipo pudieran conseguirlo”, expresó Guardiola, quien recientemente fue elogiado por Lionel Messi como “el mejor de todos”. Recordemos que el conjunto británico llega al Mundial con una selección rejuvenecida y varias figuras en plena forma, apoyado por una preparación exhaustiva y con la ambición de dar un salto decisivo en esta edición.

Inglaterra será cabeza del Grupo H y deberá medirse en la fase de grupos con Croacia, Ghana y Panamá, en una fase que a priori deberían beneficiarlos par avanzar de ronda.

Guardiola le dio su Apoyo a Thomas Tuchel.

¿Se podrían cruzar España con Inglaterra en el Mundial 2026?

España podría cruzarse con Inglaterra en el Mundial 2026 a partir de la fase de eliminación directa, dependiendo de cómo terminen sus grupos. Un enfrentamiento temprano es posible, pero lo más probable sería en cuartos o semifinales, cuando los caminos se van estrechando.

Ante estas posibilidades, las declaraciones del técnico español sorprendieron al no elegir a su país natal como favorito, pese a que llega más fuerte que nunca.

España e Inglaterra ya se han visto las caras en duelos de eliminación directa.

