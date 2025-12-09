Mundial 2026: La FIFA obligó a dos selecciones con leyes anti-LGBTQ+ a jugar el "Partido del Orgullo"

El Mundial 2026 desató una polémica inesperada tras el sorteo del fixture, ya que dos países donde la homosexualidad es ilegal jugarán el encuentro que celebra la Semana del Orgullo LGBTQ+.

El sorteo del Mundial 2026 dejó varios partidos donde los futboleros de todo el planeta centrarán su atención y pondrán su aliento en algunas de las 48 selecciones participantes. Entre los sorteados habrá un cruce que, por pura casualidad o paradoja, generó polémica alrededor de la FIFA.

Lo cierto es que la ciudad de Seattle designó un encuentro para la Semana del Orgullo LGBTQ+. La intención de la sede era clara: usar la visibilidad global del Mundial para visibilizar y celebrar a la comunidad LGBTQ+, un gesto que, inicialmente, fue respaldado por el Comité Organizador y la propia FIFA. La elección de la fecha y el estadio, el Lumen Field, no fue arbitraria; se estableció con antelación al sorteo.

Lo que no estaba en los planes fue que el azar colocaría a Egipto e Irán como protagonistas. Este cruce es ideológicamente opuesto a lo que busca el partido, ya que ambos países mantienen leyes donde la homosexualidad está condenada y las relaciones entre personas del mismo sexo son consideradas ilegales.

image La Selección de Egipto formará parte del Partido del Orgullo El cruce ideológico: Egipto e Irán, unidos por una paradoja en la Copa del Mundo El 26 de junio, el Lumen Field de Seattle será testigo de esta insólita paradoja por la tercera fecha del Grupo G. La sede, conocida por su progresismo, había elegido esta fecha para el “Partido del Orgullo” antes de conocer a los equipos. Ahora, sus Selecciones nacionales se verán forzadas a saltar al campo de juego bajo un marco de homenaje a la diversidad sexual.

Estrellas como Mohamed Salah deberán jugar en un ambiente que choca con las normativas internas de sus propias naciones. La homosexualidad es ilegal y se enfrenta a duras condenas tanto en Egipto como en Irán. Esta situación ya está despertando "cierta tensión en el ambiente".