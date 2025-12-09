9 de diciembre de 2025 - 09:36

Mundial 2026: La FIFA obligó a dos selecciones con leyes anti-LGBTQ+ a jugar el "Partido del Orgullo"

El Mundial 2026 desató una polémica inesperada tras el sorteo del fixture, ya que dos países donde la homosexualidad es ilegal jugarán el encuentro que celebra la Semana del Orgullo LGBTQ+.

La decisión de la FIFA respecto al Mundial 2026,

Foto:

Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

El sorteo del Mundial 2026 dejó varios partidos donde los futboleros de todo el planeta centrarán su atención y pondrán su aliento en algunas de las 48 selecciones participantes. Entre los sorteados habrá un cruce que, por pura casualidad o paradoja, generó polémica alrededor de la FIFA.

Lo cierto es que la ciudad de Seattle designó un encuentro para la Semana del Orgullo LGBTQ+. La intención de la sede era clara: usar la visibilidad global del Mundial para visibilizar y celebrar a la comunidad LGBTQ+, un gesto que, inicialmente, fue respaldado por el Comité Organizador y la propia FIFA. La elección de la fecha y el estadio, el Lumen Field, no fue arbitraria; se estableció con antelación al sorteo.

Lo que no estaba en los planes fue que el azar colocaría a Egipto e Irán como protagonistas. Este cruce es ideológicamente opuesto a lo que busca el partido, ya que ambos países mantienen leyes donde la homosexualidad está condenada y las relaciones entre personas del mismo sexo son consideradas ilegales.

image
La Selección de Egipto formará parte del Partido del Orgullo

El cruce ideológico: Egipto e Irán, unidos por una paradoja en la Copa del Mundo

El 26 de junio, el Lumen Field de Seattle será testigo de esta insólita paradoja por la tercera fecha del Grupo G. La sede, conocida por su progresismo, había elegido esta fecha para el “Partido del Orgullo” antes de conocer a los equipos. Ahora, sus Selecciones nacionales se verán forzadas a saltar al campo de juego bajo un marco de homenaje a la diversidad sexual.

Estrellas como Mohamed Salah deberán jugar en un ambiente que choca con las normativas internas de sus propias naciones. La homosexualidad es ilegal y se enfrenta a duras condenas tanto en Egipto como en Irán. Esta situación ya está despertando "cierta tensión en el ambiente".

Salah se va del Mundial marcando en la derrota frente al Arabia de Pizzi
Mohamed Salah en el Mundial Rusia 2018.

Desafío a la FIFA: La sede de Seattle se mantiene firme y confirma el homenaje

Este escenario representa un desafío directo para la Casa Madre del fútbol mundial. Es que la FIFA ya había enfrentado fuertes cuestionamientos en la pasada Copa del Mundo. En ese momento, se advirtió a los jugadores que utilizar el brazalete inclusivo "OneLove" (campaña para promover la inclusión) sería sancionado con tarjetas amarillas.

image
La Selección de Irán formará parte del Partido del Orgullo

Ahora, el dilema se traslada directamente a suelo norteamericano. Pese a la compleja carga social que implica el cruce, el comité organizador de Seattle ha ratificado que el homenaje LGBTQ+ se realizará de todas formas. La alcaldesa Katie Wilson celebró esta oportunidad, reafirmando el compromiso local con la inclusión al destacar: "Podemos demostrarle al mundo que en Seattle todos son bienvenidos".

