Tras el error en el sorteo del Mundial, Infantino le pidió disculpas a Scaloni y lo invitó a tocar la Copa del Mundo.

Luego de que el campeón del Mundo, Lionel Scaloni fuera obligado a usar guantes blancos para tocar la copa durante el sorteo del Mundial 2026 , el presidente de la FIFA, Gianni Infantino , realizó un gesto de reparación hacia el DT de la Selección argentina al invitarlo al escenario a tocar el trofeo.

Confirmados los días, horarios y sedes de la selección Argentina en fase de grupos del Mundial 2026

Lionel Scaloni y la Copa: un gesto que llamó la atención en el sorteo del Mundial 2026 en Washington

El pedido de disculpas ocurrió durante la presentación del fixture completo del certamen, con sedes, días y horarios. Infantino reconoció el error cometido en el acto del viernes en el Kennedy Center de Washington , donde el entrenador argentino, campeón del mundo vigente, fue forzado a cumplir el protocolo de manipulación del trofeo, como si no estuviera autorizado a tocarlo.

“ Pido disculpas en nombre de la FIFA . No lo sabía, me lo ha dicho ahora el Fenómeno”, expresó el suizo, señalando al brasileño Ronaldo , quien le advirtió la situación.

A continuación, Infantino invitó a Scaloni a subir al escenario y le entregó la Copa del Mundo en sus manos , en un intento de reparar públicamente el descuido protocolar.

La FIFA exige que cualquier persona que manipule el trofeo utilice guantes especiales , ya que la Copa, valuada en unos 20 millones de dólares , está bajo un sistema de control extremadamente estricto.

¡AHORA SÍ, LIONEL! Scaloni, que este viernes llevó el trofeo del #MundialEnDSPORTS con GUANTES, ahora pudo tocarlo con las manos y se llevó la ovación. #Somos26 | #Mundial2026 pic.twitter.com/5zNf0kWwHi

El trofeo suele exhibirse en el museo de la FIFA en Zúrich, pero su ubicación real es un secreto que solo conocen unos pocos directivos.

Embed Lionel Scaloni entrando con la Copa del Mundo.



Qué momento. pic.twitter.com/zvlLm70VSR — Sudanalytics (@sudanalytics_) December 5, 2025

Sin embargo, existe una excepción histórica: los campeones del mundo, entre ellos jugadores y entrenadores, tienen permitido tocarla sin guantes. Por eso, la situación vivida por Scaloni generó críticas y sorpresa. La tradición no fue respetada durante el sorteo, y el gesto de Infantino buscó subsanar el error.

Quiénes pueden tocar la Copa del Mundo

La lista es restringida y exclusiva: jugadores campeones del mundo, entrenadores campeones del mundo, jefes de Estado y altos funcionarios de la FIFA.

Nadie más puede posar sus manos sobre el trofeo: ni organizadores, ni seguridad, ni invitados VIP. Cada cuatro años, la Copa de 6 kilos de oro macizo realiza una gira mundial con un operativo digno de una película que incluye guardias armados, autos blindados, vigilancia permanente y un protocolo minucioso en cada escala.