Tras el error en el sorteo del Mundial, Infantino le pidió disculpas a Scaloni y lo invitó a tocar la Copa del Mundo

La situación de los guantes blancos fue advertida por Ronaldo Nazario, quien le avisó al presidente de la FIFA para corregir el error.

Los Andes
Por Redacción Deportes

El entrenador de la Selección Argentina utilizó guantes blancos para manipular el trofeo que ganó el equipo Albiceleste en Qatar. 

Por Sergio Faria
El pedido de disculpas ocurrió durante la presentación del fixture completo del certamen, con sedes, días y horarios. Infantino reconoció el error cometido en el acto del viernes en el Kennedy Center de Washington, donde el entrenador argentino, campeón del mundo vigente, fue forzado a cumplir el protocolo de manipulación del trofeo, como si no estuviera autorizado a tocarlo.

Pido disculpas en nombre de la FIFA. No lo sabía, me lo ha dicho ahora el Fenómeno”, expresó el suizo, señalando al brasileño Ronaldo, quien le advirtió la situación.

A continuación, Infantino invitó a Scaloni a subir al escenario y le entregó la Copa del Mundo en sus manos, en un intento de reparar públicamente el descuido protocolar.

El error de la FIFA: obligaron a Scaloni a usar guantes

La FIFA exige que cualquier persona que manipule el trofeo utilice guantes especiales, ya que la Copa, valuada en unos 20 millones de dólares, está bajo un sistema de control extremadamente estricto.

El trofeo suele exhibirse en el museo de la FIFA en Zúrich, pero su ubicación real es un secreto que solo conocen unos pocos directivos.

Sin embargo, existe una excepción histórica: los campeones del mundo, entre ellos jugadores y entrenadores, tienen permitido tocarla sin guantes. Por eso, la situación vivida por Scaloni generó críticas y sorpresa. La tradición no fue respetada durante el sorteo, y el gesto de Infantino buscó subsanar el error.

Quiénes pueden tocar la Copa del Mundo

La lista es restringida y exclusiva: jugadores campeones del mundo, entrenadores campeones del mundo, jefes de Estado y altos funcionarios de la FIFA.

Nadie más puede posar sus manos sobre el trofeo: ni organizadores, ni seguridad, ni invitados VIP. Cada cuatro años, la Copa de 6 kilos de oro macizo realiza una gira mundial con un operativo digno de una película que incluye guardias armados, autos blindados, vigilancia permanente y un protocolo minucioso en cada escala.

