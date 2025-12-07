7 de diciembre de 2025 - 21:49

Definición del Brasileirao: Palermo no pudo evitar el descenso de Fortaleza

Flamengo coronó su dominio mientras se resolvieron los descensos y las clasificaciones a Libertadores y Sudamericana. Fortaleza perdió la categoría en la última fecha del torneo.

Si bien Fortaleza mejoró su rendimiento en los últimos partidos del campeonato bajo la conducción de Palermo, no le alcanzó para mantener la categoría y descendió a Serie B.&nbsp;

Si bien Fortaleza mejoró su rendimiento en los últimos partidos del campeonato bajo la conducción de Palermo, no le alcanzó para mantener la categoría y descendió a Serie B. 

Por Redacción Deportes

El Brasileirao bajó el telón este domingo con una definición cargada de dramatismo: quedó sellado el destino de los cuatro equipos que perdieron la categoría y se confirmaron los representantes brasileños en las copas internacionales de 2026. En lo más alto, nada cambió: Flamengo, campeón con anticipación y dueño de una campaña dominante (79 puntos), cerró el torneo con un vibrante 3-3 ante Mirassol en el adelanto de la fecha 38.

El Fortaleza de Palermo no resistió y consumó su descenso

La tensión se repartió luego en los nueve encuentros simultáneos del cierre. La noticia más resonante fue el descenso de Fortaleza, dirigido por el argentino Martín Palermo, que cayó 4-2 frente a Botafogo en Río de Janeiro. El equipo del “Titán”, que había llegado al duelo con una racha que alimentaba la ilusión -cuatro victorias al hilo y nueve partidos sin perder- necesitaba ganar para depender de sí mismo. Se puso en ventaja, sufrió la remontada, alcanzó el empate parcial gracias a un penal de Adam Bareiro, pero terminó desmoronándose en la recta final.

image
El equipo dirigido por Palermo cay&oacute; frente a Botafogo y perdi&oacute; la categor&iacute;a.&nbsp;

El equipo dirigido por Palermo cayó frente a Botafogo y perdió la categoría.

El contexto de una caída anunciada

El revés consumó el primer descenso de Palermo como entrenador, tras haber asumido en septiembre con un club comprometido: penúltimo, con apenas 15 puntos en 21 fechas y a siete de la salvación.

El Ceará acompañó a Fortaleza en la caída a la Serie B. Su derrota 3-1 contra un Palmeiras ya consolidado como subcampeón sentenció su suerte. Sport Recife y Juventude habían perdido la categoría en jornadas previas.

Santos respira y se mete en la Sudamericana 2026

Mientras algunos se despedían de la élite, otros celebraban la permanencia. En Porto Alegre, Internacional -recién separado de Ramón Díaz- logró un triunfo clave por 3-1 sobre Bragantino, con grito incluido del argentino Gabriel Mercado, y quedó a resguardo gracias, además, a la caída del Ceará. Vitória también concretó una inesperada salvación al vencer 1-0 a San Pablo.

Uno de los festejos más sonoros de la jornada fue el de Santos. El equipo de Neymar, que había coqueteado con el descenso hasta el tramo final, goleó 3-0 a Cruzeiro y no solo garantizó su continuidad en la Serie A: también obtuvo un lugar en la Copa Sudamericana 2026.

Fluminense se mete en la Libertadores y desplazó a Botafogo

En la pelea por la Libertadores, Fluminense protagonizó un cierre perfecto: superó 2-0 a Bahía bajo la conducción de Luis Zubeldía y se adueñó de la quinta plaza directa a la fase de grupos, desplazando al propio Botafogo.

Resumen del Brasileirao

Campeón: Flamengo

Copa Libertadores 2026: Flamengo, Palmeiras, Cruzeiro, Mirassol y Fluminense

Pre-Libertadores 2026: Botafogo y Bahía

Copa Sudamericana: Sao Paulo, Gremio, Bragantino, Atlético Mineiro, Santos y Corinthians.

Descensos: Ceará, Fortaleza, Juventude y Sport Recife

