Un helicóptero se precipitó sobre unas canchas de tenis en Palermo: tres lesionados

Tres personas resultaron heridas luego de que un helicóptero realizara un aterrizaje de emergencia y cayera sobre las canchas de tenis del Parque Manuel Belgrano.

Un helicóptero se precipitó este jueves sobre las canchas de tenis del Parque Manuel Belgrano —el histórico ex circuito KDT— en el barrio porteño de Palermo, dejando como saldo tres personas heridas. Según fuentes policiales, los ocupantes eran dos hombres y una mujer que estaban “fuera de la aeronave, conscientes y con vida”, mientras eran asistidos por equipos de Bomberos de la Ciudad y del SAME.

De acuerdo con la información oficial, la aeronave cayó “a raíz de un desperfecto técnico” cuando sobrevolaba la zona ubicada en Avenida Salguero al 3700. Tras el impacto, los ocupantes pudieron salir por sus propios medios y luego fueron trasladados al Hospital Fernández para una evaluación médica más completa.

Embed Cayó un helicóptero en Salguero al 3700 sobre las canchas de tenis del predio. Bomberos de la Ciudad y personal médico asisten a sus 3 ocupantes que se encuentran con vida. Son trasladados al H. Fernández. pic.twitter.com/ZXMNEheHDH — Néstor Nicolás (@Nnicolas103) December 5, 2025 Las fuentes consultadas precisaron que “los ocupantes salieron de la aeronave por sus propios medios y la situación se encontraba controlada” al momento de la llegada de los servicios de emergencia. La máquina, perteneciente a la empresa Hangar Uno, quedó volcada de manera lateral sobre una de las canchas de polvo de ladrillo, lo que activó un amplio operativo para asegurar el perímetro.

Bomberos de la Ciudad y personal del SAME trabajaron en el lugar para asistir a los heridos y controlar posibles riesgos derivados del aterrizaje de emergencia. Aunque el siniestro generó alarma entre quienes se encontraban en el predio, no hubo otras personas afectadas.