Los pasajeros del primer vuelo directo entre China y Argentina llegaron a Nueva Zelanda y los recibieron con aplausos

Se trata del vuelo directo más largo del mundo, el cual realiza la ruta Shanghái–Auckland-Buenos Aires.

China Eastern Airlines, la aerolínea que realizó el vuelo más largo del mundo.

Los primeros pasajeros del nuevo servicio Shanghái–Auckland–Buenos Aires de China Eastern Airlines fueron recibidos con vítores este jueves al aterrizar en el Aeropuerto de Auckland, en una jornada histórica para la conectividad entre Asia y Sudamérica.

El vuelo inaugural tocó pista poco después de las 18:00 hora local y fue celebrado por funcionarios del Gobierno neozelandés, representantes de la aerolínea y referentes del sector turístico, según informó Radio Nueva Zelanda. La apertura de la ruta es un hecho histórico para la región y consolida a Auckland como un centro internacional clave.

La directora ejecutiva del aeropuerto, Carrie Hurihanganui, destacó que la nueva conexión impulsará el turismo y fortalecerá los vínculos comerciales de Nueva Zelanda con mercados estratégicos.

El nuevo servicio tendrá dos frecuencias semanales y permitirá unir Shanghái con Buenos Aires en un viaje de más de 25 horas, con una escala de dos horas en Auckland. En sentido inverso, los vuelos serán aproximadamente cuatro horas más largos.

La ministra de Turismo y Hotelería de Nueva Zelanda, Louise Upston, afirmó desde la pista que la flamante ruta “mejora la conectividad global y apoya los viajes, el comercio y el turismo”, además de posicionar al país como una puerta de acceso ideal entre Asia y América del Sur.