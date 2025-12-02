Un funcionario japonés sorprendió por su curiosa forma de dar malas noticias sobre el turismo chino en su país

El presidente de la Oficina de Turismo de Osaka explicó el fuerte impacto de la caída del turismo chino, pero toda la atención se la llevó la llamativa corona roja de Myaku-Myaku, la mascota de la Expo 2025.

El presidente de la Oficina de Convenciones y Turismo de Osaka (Japón), Mizohata Hiroshi.

La rueda de prensa que ofreció Mizohata Hiroshi, presidente de la Oficina de Convenciones y Turismo de Osaka estaba destinada a exponer un problema serio. Se trataba el impacto del deterioro de las relaciones entre Japón y China en la actividad turística local.

Sin embargo, la atención rápidamente se desvió hacia la singular corona roja con “ojos” que rodeaba su cabeza y cuello, un accesorio que generó sorpresa y se viralizó en redes. Durante la conferencia, Hiroshi detalló que la recomendación del gobierno chino para que sus ciudadanos evitaran viajar a Japón provocó un golpe directo al sector hotelero de Osaka.

Según explicó, alrededor de 20 hoteles de la prefectura registraron cancelaciones que van del 50% al 70% de sus reservas anuales, una caída significativa considerando que los turistas chinos representaron este año el mayor volumen de visitantes extranjeros. Frente a este escenario, la oficina de turismo anunció que reforzará sus estrategias en nuevos mercados, con el objetivo de atraer viajeros de Europa, Estados Unidos y el Sudeste Asiático y compensar la merma del turismo chino.

En paralelo al mensaje institucional, la presencia del curioso accesorio tenía una explicación: Hiroshi venía de participar en actividades promocionales de la Exposición Internacional de Osaka 2025. La mascota oficial del evento, Myaku-Myaku, es un personaje "cambiaformas" compuesto por una cadena de células y agua, cuyo nombre remite a una onomatopeya que evoca pulsaciones.

La estructura roja que llevaba el funcionario representa parte del cuerpo del personaje, que en su diseño original combina un rostro azul sonriente con una serie de esferas rojas alrededor.

Osaka, reconocida por su geografía marcada por ríos y canales, se prepara para la Expo 2025 y Hiroshi ha adoptado un rol activo en su difusión. No es la primera vez que luce elementos vinculados a Myaku-Myaku en actos oficiales, aunque esta ocasión quedó especialmente expuesta por la seriedad del tema tratado y la amplia circulación del video.