Un influencer coreano ayudó a identificar a un hombre desaparecido durante un transmisión en vivo

Iroi, un joven influencer reconocido por sus videos de Youtube, ayudó a localizar y salvar a un hombre que había desaparecido . El pasado 24 de noviembre, mientras el joven streamer coreano paseaba por las calles de Gwangju, en Corea del Sur, conoció a un hombre que se presentó como un universitario de 23 años. Sin embargo, su apariencia no coincidía con ese número.

Gracias a la popularidad de Iroi, quien cuenta con más de 143.000 suscriptores, uno de sus seguidores resultó ser de gran ayuda. Un espectador de la transmisión en vivo del influencer alertó de la situación y aseguró que el hombre era Kim , de 44 años, quien se encontraba en paradero desconocido. Su familia había emitido una alerta el 14 de noviembre.

Debido a que la descripción de Kim y su localización coincidían, el streamer se puso en contacto con las autoridades.

Además de avisar a la policía , Iroi intentó retener al hombre para evitar perderlo de vista, para eso, mantuvo una conversación con él mientras esperaba la llegada de los agentes.

Aunque Kim no parecía muy convencido, el influencer no se rindió y lo siguió hasta que llegó la policía. Las autoridades confirmaron la identidad del hombre . Gracias a la ayuda de sus seguidores y del streamer, el hombre pudo reencontrarse con su familia.

Otra influencer que ayudó a identificar a un hombre desaparecido

Un caso similar ocurrió este mismo año. Amy, una influencer ecuatoriana publicó un video en redes donde, de fondo captó a Diego Londoño, un hombre que padece pérdida de memoria y era buscado por su familia desde hacía dos años.

En el clip, Amy se grababa frente a un espejo de su tienda en la ciudad de Machala (Ecuador), mientras un hombre la saludaba y sonreía amablemente desde el exterior.

viral hombre desaparecido Gracias a una influencer de TikTok se logró localizar a un hombre desaparecido desde 2023. Él apareció detras de un video lo que permitió a su familia identificarlo.

Fue su hermana, Lucía Londoñolo, quien lo identificó al ver el video. La familia relató que Diego, de 41 años, padece una severa pérdida de memoria desde hace cinco años, lo que le impide recordar datos fundamentales como su nombre o su lugar de origen. La familia, que había perdido todo contacto con él, había mantenido la esperanza a pesar de los años de incertidumbre.

La influencer se comprometió con la causa y pidió a sus seguidores que informaran sobre cualquier novedad del paradero de Diego. Más tarde, la tiktoker publicó un video del reencuentro y aclaró: “Diego está muy bien y listo para seguir caminando por el mundo.”