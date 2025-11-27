Detuvieron a un influencer por comer en restaurantes de lujo en Nueva York e irse sin pagar

La influencer taiwanesa Pei-Yung Chung, de 34 años, conocida en redes sociales por su contenido de gastronomía y moda, fue arrestada en Nueva York . La joven fue denunciada en varias ocasiones por acudir a restaurantes de prestigio de la ciudad, consumir platos muy costosos y luego intentar marcharse sin pagar la cuenta.

Pei-Yung Chung solía documentar sus visitar a los establecimientos junto a su cámara y equipo de iluminación profesional para grabar contenido y posteriormente compartirlo en Instagram. Además en su perfil presumía de su ropa de marcas de lujo como Prada, Hermès y Louis Vuitton.

A pesar de mostrar en sus redes una vida lujosa, la influencer acumulaba gran cantidad de detenciones y tenía prohibiciones de ingreso en, al menos, siete locales de la ciudad, por incidentes de tipo “dine-and-dash”, "cenar y salir corriendo " en español.

Su estilo visual y su presencia en Instagram le habían permitido atraer seguidores sin embargo no era un acuerdo previo con el dueño del restaurante por lo que de todas maneras debía pagar por lo consumido.

La joven acudía reiteradas veces a restaurantes destacados de Nueva York con distintas maniobras de engaño. En algunos casos intentó usar una tarjeta de crédito supuestamente cancelada por su pareja, e incluso ofreció "favores sexuales" a cambio de anular la cuenta.

Uno de los incidentes más destacados ocurrió en el restaurante Peter Luger Steak House, donde ordenó casi 150 dólares en carnes, guarniciones y postre. Publicó fotos de la comida en su perfil, pero al recibir la cuenta habría confesado que no podía pagar. Según empleados del local, citados por un medio local, Chung llegó a ofrecer objetos de su bolso como forma de pago.

Según informó The New York Post, la influencer fue encarcelada tras ser arrestada hasta en ocho ocasiones por incidentes de este tipo. Se le impuso una fianza de 4.500 dólares que pagó para obtener su libertad condicional.

El juez ha ordenado una evaluación psicológica para determinar si es consciente de los cargos que enfrenta. Medios locales señalan que, debido a estos problemas legales, Pei Chung podría enfrentar la deportación y que su caso será llevado ante una audiencia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas.