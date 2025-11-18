Debate viral en TikTok por el uso de vapers: un influencer reveló su duro diagnóstico

El uso de vapers sigue creciendo entre adolescentes y jóvenes, que en su mayoría lo consideran una opción “más saludable” que el cigarrillo tradicional. Sin embargo, este aparato volvió a generar debate después de que un influencers publicara un video en TikTok contando el problema de salud que atraviesa.

Su experiencia reavivó la discusión entre los usuarios sobre los riesgos reales de los cigarros electrónicos, cada vez más populares pese a las advertencias médicas.

Daniel Martín, creador de contenido con más de 600 mil seguidores en TikTok , decidió utilizar su perfil para advertir a su audiencia sobre las consecuencias que puede tener el vapeo. En su mensaje, explicó que durante años lo consumió convencido de que era “inofensivo”, hasta que recibió un duro diagnóstico.

El joven contó que recientemente le detectaron un “edema pulmonar incipiente” , una acumulación temprana de líquido en los pulmones que puede dificultar la respiración. "Básicamente, mis pulmones se están encharcando" , afirmó, responsabilizando directamente a su consumo habitual de vapers.

pido visibilizar esto y que dejemos ya la tontería esta :)

"Yo lo estoy contando un poco a la ligera, pero es un tema grave, ya que podría terminar enchufado a una máquina durante toda mi vida" , agregó.

Martín reconoció que antes de este diagnóstico creía que los problemas severos asociados al vapeo era excepciones. “Igual que me ha tocado a mí, le puede tocar a muchísimos jóvenes", señaló.

Reacción en las redes: miles y miles de visualizaciones

Por eso, cerró su mensaje con un pedido directo: “Dejemos la bromita. Si tienes a un amigo o amiga o a ti mismo te gusta vapear quiero que te llegue este vídeo”. Su testimonio consiguió 1.8 millones de visualizaciones y miles de comentarios, con usuarios discutiendo sobre el tema.

“No jugués con eso. Mi hermano con 19 años falleció de edema pulmonar”, advirtió un seguidor. “Ojala poder dejarlo pero me cuesta mazo”, dijo una internauta, siendo cuestionada por otros.