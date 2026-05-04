Video viral: le regaló un dron a su marido, pero terminó lastimada y el momento casi termina en divorcio

Una mujer compartió una desgracia en TikTok y se volvió viral, con casi 300 mil visualizaciones. “Me voy a quedar pelada”, confesó en el video.

Video viral TikTok: le regaló un dron a su marido, pero el entretenimiento casi termina en dovorcio.

Lo que empezó como un tierno regalo de cumpleaños terminó en una escena totalmente inesperada que rápidamente se volvió viral en redes sociales. Una mujer compartió la desgracia que vivió en TikTok luego de que el “drone que le había regalado a su marido” terminó “chocando contra su cabeza”.

Su intención era realizar un acto de amor y complacer a su pareja con algo especial, en este caso, algo que buscaba desde hace tiempo. Sin embargo, nunca imaginó que ese entretenimiento casi provoca el divorcio. “Quien fue el hdp que me dijo que compre un drone. Lo quiero preso”, escribió en la descripción.

Video: un regalo que casi provoca un divorcio El episodio ocurrió mientras el hombre probaba el dispositivo por primera vez, cuando perdió el control y el dron se dirigió directamente hacia ella. El golpe no solo la sorprendió, sino que además el aparato quedó enredado en su pelo. Además del gran susto, en el video se veían las muecas de dolor.

En el video, la mujer relata lo sucedido con risas, aunque con mucha molestia. “Mi marido me encajó un dron en la cabeza y me voy a quedar pelada”, expresó mientras mostraba el dispositivo, cuyos ventiladores habían atrapado parte de su pelo.

Embed @pitu_pop ♬ sonido original - pitu_pop A pesar del impacto, el hecho no pasó a mayores y no sufrió heridas graves, aunque el momento fue lo suficientemente caótico como para quedar registrado. “Me quiero morir, estoy llorando”, agregó en la grabación. La publicación acumula cerca de 300 mil visualizaciones y generó una ola de comentarios.

Mientras algunos usuarios pidieron saber cómo terminó la situación, otros reaccionaron con humor ante lo ocurrido, destacando lo insólito del accidente. “Estoy en el bondi aguantándome la carcajada” o “Cómo no se hizo viral esto todavía” fueron algunos de los mensajes en la caja de comentarios.