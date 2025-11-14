Un influencer se inyecta ácido hialurónico para tener abdominales: podría llegar a ganar un record guinness

Un joven influencer de China, conocido como Andy Hao Tienan, compartió en sus redes sociales el proceso que ha comenzado para transformar su cuerpo. Debido a que no pudo desarrollar abdominales de manera natural, optó por inyectarse grandes cantidades de ácido hialurónico.
Hasta el momento, Hao se ha inyectado unas 40 veces en zonas como los hombros, las clavículas, el pecho y el abdomen.
Por esta intervención ha pagado 4 millones de yuanes, equivalente a aproximadamente unos 560.000 dólares euros. A pesar de la elevada suma de dinero, el influencer se mostró muy feliz y satisfecho con los resultados.
Su meta es romper un récord guinnes
Lejos de mostrarse inseguro con su decisión y conforme con el resultado hasta el momento, el joven afirma que "los músculos no crecen en los cobardes".
Además, Hao tiene un mirada puesta en el futuro y su objetivo es ganar un récord guinnes y declaró: "Si mis abdominales no han desaparecido en tres años, solicitaré a Guinness el récord de los abdominales artificiales más duraderos hechos de ácido hialurónico".
Para demostrar la efectividad de los resultados comentó ilusionado: "Haré una retransmisión en directo rompiendo nueces con mis abdominales para que todo el mundo lo vea".
A diferencia de lo que sucede con los músculos naturales, la forma de su cuerpo no debería cambiar con el tiempo, o al menos eso le aseguraron los médicos: "Con el tiempo se ve más natural y mejor. Incluso las líneas entre los abdominales siguen siendo claras y no se han fusionado en un solo bulto".
A pesar de que el ácido hialurónico se ha posicionado como uno de los productos más pedidos y populares en la medicina estética, expertos han destacado que su adicción o uso excesivo puede tener consecuencias muy graves a largo plazo. Entre ellas se incluyen erosión ósea, debilitamiento del músculo natural o necrosis en los vasos sanguíneos.
Estos riesgos parecen no importarle a Hao, cuyo objetivo es llegar a inyectarse 10.000 dosis para llegar a tener lo que él considera cuerpo perfecto.