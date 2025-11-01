1 de noviembre de 2025 - 08:27

Ni pilates ni bicicleta: el mejor ejercicio para quemar grasa abdominal y mantener la masa muscular

Esta actividad física “trabaja piernas, glúteos y abdomen al mismo tiempo, mejora la movilidad de las caderas y la estabilidad de las rodillas”.

Este es el mejor ejericicio para mujeres +50.

Debido a la pérdida de masa muscular y a los cambios hormonales, que ralentizan el metabolismo y reducen el gasto calórico en reposo, muchas mujeres tienen dificultad para quemar grasa abdominal. Ante este escenario, Justin Lainez, entrenador personal y fundador del centro Elara, sostiene que el entrenamiento de fuerza es la herramienta más eficaz para contrarrestar estos efectos y transformar el cuerpo de manera sostenible.

Ejercicios
Qué ejercicio es mejor realizar a edad avanzada

“A partir de los 50, el entrenamiento de fuerza es clave. No solo ayuda a quemar grasa de forma más eficiente, sino que mantiene la masa muscular, fortalece los huesos y activa el metabolismo, que con los años tiende a volverse más lento. Es el tipo de ejercicio que más beneficios aporta a largo plazo. Siempre insisto en que no hace falta levantar grandes pesos: lo importante es moverse bien, con técnica y constancia”, explicó Lainez.

El experto subraya que, aunque la menopausia es un factor determinante, el metabolismo femenino experimenta múltiples cambios a partir de los 50 años. Por ello, recomienda instaurar una rutina de hábitos saludables que incluya una alimentación equilibrada, con mayor presencia de proteínas y grasas saludables, y la práctica regular de ejercicio físico.

