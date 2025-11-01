Ni pilates ni bicicleta: el mejor ejercicio para quemar grasa abdominal y mantener la masa muscular

Esta actividad física “trabaja piernas, glúteos y abdomen al mismo tiempo, mejora la movilidad de las caderas y la estabilidad de las rodillas”.

Al llegar a cierta edad, para muchas mujeres resulta más complicado perder peso. Engordar al llegar los 50 años o alejarse del peso habitual no es solo una sensación, sino algo real y completamente natural. Cuando llega la menopausia, los niveles de estrógenos disminuyen y el metabolismo sufre una profunda alteración.

Debido a la pérdida de masa muscular y a los cambios hormonales, que ralentizan el metabolismo y reducen el gasto calórico en reposo, muchas mujeres tienen dificultad para quemar grasa abdominal. Ante este escenario, Justin Lainez, entrenador personal y fundador del centro Elara, sostiene que el entrenamiento de fuerza es la herramienta más eficaz para contrarrestar estos efectos y transformar el cuerpo de manera sostenible.

Ejercicios Este es el mejor ejericicio para mujeres +50. web Qué ejercicio es mejor realizar a edad avanzada “A partir de los 50, el entrenamiento de fuerza es clave. No solo ayuda a quemar grasa de forma más eficiente, sino que mantiene la masa muscular, fortalece los huesos y activa el metabolismo, que con los años tiende a volverse más lento. Es el tipo de ejercicio que más beneficios aporta a largo plazo. Siempre insisto en que no hace falta levantar grandes pesos: lo importante es moverse bien, con técnica y constancia”, explicó Lainez.