29 de octubre de 2025 - 10:30

Los pisos de cerámica ya no se instalan en los hogares a la moda: la tendencia que cada vez gana más fuerza es mucho más cálida y natural

Los pisos de cerámica, protagonistas indiscutidos durante décadas en baños, cocinas y livings, comienzan a perder terreno frente a una tendencia que conquista.

Los pisos de cerámica ya no se instalan en los hogares a la moda la tendencia que cada vez gana más fuerza es mucho más cálida y natural (1)
Por Andrés Aguilera

Durante años, los pisos de cerámica fueron sinónimo de durabilidad, fácil mantenimiento y resistencia. Sin embargo, en la actualidad, los estilos decorativos más populares —como el nórdico, japandi y minimalista cálido— priorizan una sensación de hogar más orgánica y envolvente, donde los materiales naturales son los verdaderos protagonistas.

Leé además

los jeans de pierna ancha son cosa del pasado: una nueva tendencia de moda para 2026 esta empezando a dominar el mercado

Los jeans de pierna ancha son cosa del pasado: una nueva tendencia de moda para 2026 está empezando a dominar el mercado

Por Redacción Estilo
las cortinas ya no se usan en los hogares a la moda: la tendencia que cada vez gana mas fuerza es mucho mas elegante y minimalista

Las cortinas ya no se usan en los hogares a la moda: la tendencia que cada vez gana más fuerza es mucho más elegante y minimalista

Por Andrés Aguilera

Los pisos vinílicos y de microcemento lideran la tendencia

En lugar de cerámica, cada vez más hogares eligen pisos vinílicos de aspecto madera o piedra, que ofrecen la calidez estética de los materiales naturales con la resistencia al agua y facilidad de limpieza del vinilo.

Los pisos de cerámica ya no se instalan en los hogares a la moda la tendencia que cada vez gana más fuerza es mucho más cálida y natural (4)
Los pisos de cerámica ya no se instalan en los hogares a la moda la tendencia que cada vez gana más fuerza es mucho más cálida y natural (4)

Son más silenciosos, agradables al tacto y fáciles de instalar, incluso sobre superficies ya existentes, lo que reduce los costos de obra.

Otra opción que crece con fuerza es el microcemento, un revestimiento continuo que elimina las juntas y aporta una estética moderna, minimalista y uniforme.

Este material, además, se adapta tanto a interiores como a exteriores, resiste la humedad y ofrece una amplia gama de tonalidades neutras que combinan con casi cualquier estilo decorativo.

Los pisos de cerámica ya no se instalan en los hogares a la moda la tendencia que cada vez gana más fuerza es mucho más cálida y natural (3)
Los pisos de cerámica ya no se instalan en los hogares a la moda la tendencia que cada vez gana más fuerza es mucho más cálida y natural (2)

Un cambio de paradigma: confort y estética unificados

Los expertos en interiorismo explican que la tendencia actual apunta a crear espacios sensorialmente agradables, donde el piso deje de ser un simple revestimiento y se convierta en parte integral de la atmósfera del hogar.

En ese sentido, los cerámicos, con sus juntas visibles y su acabado más frío, ya no encajan con la estética suave y envolvente que domina las nuevas viviendas.

Hoy, los suelos buscan transmitir calidez, armonía y textura visual, conectando con el entorno natural y potenciando la luz de los ambientes.

Así, los cerámicos tradicionales ceden su lugar a materiales más versátiles, táctiles y modernos: una transformación que marca el rumbo del diseño contemporáneo y redefine lo que entendemos por un hogar verdaderamente acogedor.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

solo con 1 elemento de tu alacena: como limpiar muebles y pisos de madera para que vuelvan a brillar

Solo con 1 elemento de tu alacena: cómo limpiar muebles y pisos de madera para que vuelvan a brillar

Por Daniela Leiva
Las recetas como estas son muy requeridas a fin de año.

Pan de miga casero: la receta perfecta para ir pensando en las fiestas de fin de año

Por Alejo Zanabria
listo en 5 minutos: este pan sin gluten en sarten es ideal para un desayuno liviano

Listo en 5 minutos: este pan sin gluten en sartén es ideal para un desayuno liviano

Por Andrés Aguilera
Una verdura esencial para la salud mental, el descanso y los trucos naturales.

El vegetal que mejora la memoria y ayuda a dormir mejor, según los nutricionistas

Por Ignacio Alvarado