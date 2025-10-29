Los pisos de cerámica ya no se instalan en los hogares a la moda: la tendencia que cada vez gana más fuerza es mucho más cálida y natural

Los pisos de cerámica, protagonistas indiscutidos durante décadas en baños, cocinas y livings, comienzan a perder terreno frente a una tendencia que conquista.

Durante años, los pisos de cerámica fueron sinónimo de durabilidad, fácil mantenimiento y resistencia. Sin embargo, en la actualidad, los estilos decorativos más populares —como el nórdico, japandi y minimalista cálido— priorizan una sensación de hogar más orgánica y envolvente, donde los materiales naturales son los verdaderos protagonistas.

Los pisos vinílicos y de microcemento lideran la tendencia En lugar de cerámica, cada vez más hogares eligen pisos vinílicos de aspecto madera o piedra, que ofrecen la calidez estética de los materiales naturales con la resistencia al agua y facilidad de limpieza del vinilo.

Son más silenciosos, agradables al tacto y fáciles de instalar, incluso sobre superficies ya existentes, lo que reduce los costos de obra.

Otra opción que crece con fuerza es el microcemento, un revestimiento continuo que elimina las juntas y aporta una estética moderna, minimalista y uniforme.

Este material, además, se adapta tanto a interiores como a exteriores, resiste la humedad y ofrece una amplia gama de tonalidades neutras que combinan con casi cualquier estilo decorativo.

Un cambio de paradigma: confort y estética unificados Los expertos en interiorismo explican que la tendencia actual apunta a crear espacios sensorialmente agradables, donde el piso deje de ser un simple revestimiento y se convierta en parte integral de la atmósfera del hogar. En ese sentido, los cerámicos, con sus juntas visibles y su acabado más frío, ya no encajan con la estética suave y envolvente que domina las nuevas viviendas. Hoy, los suelos buscan transmitir calidez, armonía y textura visual, conectando con el entorno natural y potenciando la luz de los ambientes. Así, los cerámicos tradicionales ceden su lugar a materiales más versátiles, táctiles y modernos: una transformación que marca el rumbo del diseño contemporáneo y redefine lo que entendemos por un hogar verdaderamente acogedor.