Un influencer argentino reveló el rincón de Europa ideal para emigrar y ahorrar U$S 12.000 en cinco meses

El argentino Ale Lupidi contó su experiencia viviendo más de un año en el pueblo Samnaun y sorprendió a todos los usuarios de TikTok. En su video reveló los pro de vivir ahí y cuáles son las contras, que no parecen ser “obstáculos”.

Desde hace varios años, muchos jóvenes enfrentan el dilema de quedarse en Argentina o emigrar a otro país en busca de mejores oportunidades, con la posibilidad de acceder a sueldos más altos y una mayor estabilidad económica. Si bien en el último tiempo la tendencia decreció, continúan las ganas de “volar”.

En ese contexto, Suiza se consolida como uno de los destinos más elegidos, no solo por su calidad de vida, sino también por las posibilidades reales de generar ahorros. Y así lo confirma un influencer argentino, que compartió su experiencia en el país europeo y revolucionó las redes sociales.

Según los datos de la OCDE, el salario medio en Suiza es totalmente abultado a lo que se puede llegar a cobrar en Argentina. Aunque el costo de vida es más alto que en otros países, la diferencia salarial permite alcanzar un margen de ahorro considerable.

Influencer argentino en Suiza El influencer argentino Ale Lupidi contó en redes sociales su experiencia viviendo en Samnaun, un pequeño pueblo suizo donde logró ahorrar 12.000 dólares en apenas cinco meses. En sus videos explica que en esa localidad “no hace falta hablar alemán” y que, al estar ubicada en la montaña, muchos empleos incluyen alojamiento y comida, lo que reduce notablemente los gastos.

Además, destaca que Samnaun ofrece una ventaja particular: al estar en la frontera con Austria, es posible cruzar para hacer compras más económicas. También es una zona libre de impuestos, por lo que los precios de muchos productos son similares o incluso inferiores a los de Argentina o España.

En tanto, Samnaun se posiciona como uno de los lugares más atractivos para quienes buscan realizar un cambio radical, gracias a sus paisajes naturales imponentes y trabajos bien remunerados.