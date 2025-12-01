Devastador temporal en Asia: más de 1.100 muertos por inundaciones en Indonesia, Sri Lanka y Tailandia

El temporal afectó a más de dos millones de personas y obligó a evacuar a cientos de miles en la región. Las autoridades advierten que el número de víctimas podría seguir aumentando.

En Sri Lanka, las autoridades reportan una aumento de los afectados, contabilizando hasta el momento 334 fallecidos y al menos 337 personas desaparecidas.

Un violento temporal de lluvias desató una de las peores tragedias climáticas recientes en el sudeste asiático, con al menos 1.114 personas fallecidas y miles de damnificados en Indonesia, Sri Lanka y Tailandia. Así lo confirmaron las autoridades meteorológicas locales y organismos de gestión de desastres.

La Agencia Nacional para la Gestión de Desastres (BNPB) de Indonesia detalló que el fenómeno dejó 2.600 heridos y provocó la evacuación de unas 570.000 personas. Los equipos de emergencia advirtieron que el número de víctimas podría aumentar en las próximas horas, a medida que avanzan las tareas de búsqueda en las zonas más afectadas.

Crítica situación en Hat Yai, ciudad en el sur de Tailandia, con más de 190.000 habitantes, que ha sido sometida a una evacuación total debido a severas inundaciones. Con el nivel del agua alcanzando entre 1.5 y 3 metros, lo que ha generado estragos en la zona.



La cercanía… pic.twitter.com/NMsUoy1hoR — teleSUR TV (@teleSURtv) November 25, 2025 Las lluvias extremas generaron desbordamiento de ríos, deslizamientos de tierra y daños generalizados en áreas donde residen cerca de 1,5 millones de personas entre Indonesia y Tailandia. En este último país, las autoridades continúan evaluando el impacto mientras crece la presión para declarar la emergencia nacional.

La situación en Sri Lanka también es crítica: el Centro de Gestión de Desastres (DMC) confirmó 334 fallecidos, 337 desaparecidos y casi un millón de afectados. Alrededor de 150.000 personas debieron abandonar sus hogares, y se habilitaron cientos de centros de refugio en los distintos distritos azotados por el temporal.

Más de 1.100 muertos por las inundaciones en Indonesia, Sri Lanka y Tailandia.



Frente al escenario devastador, gobiernos locales, comunidades y organizaciones humanitarias pidieron que se declare desastre nacional, ante la magnitud del evento y la necesidad urgente de recursos para enfrentar la emergencia.