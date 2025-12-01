1 de diciembre de 2025 - 17:13

Diciembre arrancó con una "lluvia extraña": la explicación de un experto al fenómeno que sorprendió a todos

Si bien había pronóstico de lluvia, llamó la atención que en algunas zonas precipitara un octavo de lo que cae en un año y, no muy lejos, apenas lloviznara.

Foto:

Imagen ilustrativa
Los Andes | Ignacio de la Rosa
Por Ignacio de la Rosa

El comienzo de diciembre llegó con un particular fenómeno atmosférico en algunas zonas del Gran Mendoza. Y es que si bien el pronóstico de lluvias se mantuvo durante todo el fin de semana -aunque recién se hizo presente a primera hora del lunes-, llamó poderosamente la atención las características de la precipitación: muy concentrada e intensa a la vera del piedemonte; apenas unas pocas y contadas gotas en la zona de Guaymallén e inmediaciones del aeropuerto.

Los 2 electrodomésticos que no tenés que encender ni enchufar durante las lluvias para evitar problemas

Los 2 electrodomésticos que no tenés que encender ni enchufar durante las lluvias para evitar riesgo de vida

Por Andrés Aguilera
Foto ilustrativa - Archivo Los Andes

Llueve en Mendoza: la sorpresa de la mañana y un llamativo pronóstico "a contramano"

Por Redacción Sociedad

"Que haya habido lluvias no fue algo inesperado ni sorpresivo, ya que estaba pronosticado. Pero lo que más llamó la atención es que haya sido tan localizada y al pie de la montaña, algo que no se esperaba tan marcadamente. Y es que en poco más de una hora, en el Mendoza Observatorio -estación ubicada al lado del Club Hípico, en el Parque- llovieron 24 mm, que es prácticamente un octavo de lo que llueve en todo un año. Pero en la estación del aeropuerto El Plumerillo precipitaron apenas 1,5 mm. Todo en una distancia de unos pocos kilómetros y con apenas 150 metros de altura de diferencia", explicó el doctor en Ciencias de la Atmósfera, Maximiliano Viale a Los Andes.

En ese sentido, el especialista destacó que no sorprendió este tipo de lluvia (que lleva por nombre técnico "tormenta estratiforme"), sino que lo llamativo fue la locación y la marcada diferencia entre algunas zonas puntuales del Gran Mendoza y las otras.

En algunas zonas llovió una octava parte de lo que llueve en todo el año

En la Ciudad de Mendoza -especialmente en el Parque San Martín- y en el oeste de Godoy Cruz, la cantidad de agua precipitada fue abundante. El tipo de tormenta que sorprendió a mendocinos y mendocinas en el comienzo de diciembre es la que se conoce como "estratiforme". Esta lluvia se caracteriza por ser gradual, sostenida en el tiempo y sin tanta violencia o brusquedad en la precipitación.

El detalle de la tormenta de esta mañana es que se concentró en la zona del piedemonte, por lo que las zonas con mayor agua caída fueron los sectores oeste de Godoy Cruz y Ciudad de Mendoza.

"Hay dos tipos de tormenta, estratiforme y convectiva. La de esta mañana fue estratiforme (gradual, sostenida en el tiempo), mientras que la convectiva es aquella que se forma en una especie de torre y donde el agua precipita con más fuerza y violencia", describió Viale.

Lo extraño de la tormenta de esta mañana fue que, pese a ser estratiforme, tuvo características de tormenta convectiva. Y es que, en las zonas más pegadas a la Cordillera de los Andes, la precipitación fue intensa (24 mm).

El Servicio Meteorológico alertó sobre "probables tormentas intensas" en Mendoza
"En esto tiene mucho que ver la cercanía con la cordillera, porque la ladera del piedemonte contribuye a que ascienda la masa de aire que se concentra, y ello deriva en tormentas", explicó el especialista. Y acotó que no se esperaba que las lluvias estuviesen tan concentradas en sectores focalizados, mientras que en otros apenas si cayeron algunas gotas.

Buen tiempo y alerta por posibilidades de tormenta cerca del finde

Viale destacó que la anomalía que sorprendió el amanecer de algunas zonas del Gran Mendoza se dispersó a media mañana. Incluso, ya cera del mediodía y la siesta, se despejó parcialmente y hubo momentos de sol pleno.

En ese sentido, el doctor en Ciencias de la Atmósfera destacó que no se esperan más lluvias en el transcurso de la semana, aunque hay una alerta puntual ya referidas a tormentas (y convectivas, aquellas con características de chaparrones). Esta alerta se mantiene a partir del miércoles, y podría incrementarse en la medida en que se aproxime el fin de semana.

