Diciembre arrancó con una "lluvia extraña": la explicación de un experto al fenómeno que sorprendió a todos

Si bien había pronóstico de lluvia, llamó la atención que en algunas zonas precipitara un octavo de lo que cae en un año y, no muy lejos, apenas lloviznara.

El comienzo de diciembre llegó con un particular fenómeno atmosférico en algunas zonas del Gran Mendoza. Y es que si bien el pronóstico de lluvias se mantuvo durante todo el fin de semana -aunque recién se hizo presente a primera hora del lunes-, llamó poderosamente la atención las características de la precipitación: muy concentrada e intensa a la vera del piedemonte; apenas unas pocas y contadas gotas en la zona de Guaymallén e inmediaciones del aeropuerto.

"Que haya habido lluvias no fue algo inesperado ni sorpresivo, ya que estaba pronosticado. Pero lo que más llamó la atención es que haya sido tan localizada y al pie de la montaña, algo que no se esperaba tan marcadamente. Y es que en poco más de una hora, en el Mendoza Observatorio -estación ubicada al lado del Club Hípico, en el Parque- llovieron 24 mm, que es prácticamente un octavo de lo que llueve en todo un año. Pero en la estación del aeropuerto El Plumerillo precipitaron apenas 1,5 mm. Todo en una distancia de unos pocos kilómetros y con apenas 150 metros de altura de diferencia", explicó el doctor en Ciencias de la Atmósfera, Maximiliano Viale a Los Andes.

En ese sentido, el especialista destacó que no sorprendió este tipo de lluvia (que lleva por nombre técnico "tormenta estratiforme"), sino que lo llamativo fue la locación y la marcada diferencia entre algunas zonas puntuales del Gran Mendoza y las otras.

En algunas zonas llovió una octava parte de lo que llueve en todo el año En la Ciudad de Mendoza -especialmente en el Parque San Martín- y en el oeste de Godoy Cruz, la cantidad de agua precipitada fue abundante. El tipo de tormenta que sorprendió a mendocinos y mendocinas en el comienzo de diciembre es la que se conoce como "estratiforme". Esta lluvia se caracteriza por ser gradual, sostenida en el tiempo y sin tanta violencia o brusquedad en la precipitación.

El detalle de la tormenta de esta mañana es que se concentró en la zona del piedemonte, por lo que las zonas con mayor agua caída fueron los sectores oeste de Godoy Cruz y Ciudad de Mendoza.

