Llueve en Mendoza: la sorpresa de la mañana y un llamativo pronóstico "a contramano"

El lunes arrancó gris y mojado en el Gran Mendoza, aunque el reporte meteorológico decía exactamente lo contrario.

Aunque llovía en la mañana, el pronóstico para lunes en Mendoza decía otra cosa

Mendoza amaneció este lunes con lluvia y cielo gris, además de un descenso de la temperatura.

Llamativamente, el pronóstico del tiempo emitido por la Dirección de Agricultura y Contingencias Climáticas no habla de lluvias. Al contrario, dice: "Poca nubosidad con ascenso de la temperatura, vientos leves del noreste. Poco nuboso en cordillera". La máxima será de 28°C en horas de la tarde.

Dirección de Agricultura y Contingencias Climáticas En cuanto al martes, el reporte indica: "Algo nublado con ascenso de la temperatura y tormentas aisladas, vientos moderados del noreste. Precipitaciones en cordillera". Tras una mínima de 15°C, la máxima llegará a los 32°C.

El miércoles estará con cielo algo nublado y tiempo bueno: mínima de 18°C y máxima de 31°C.