1 de diciembre de 2025 - 07:46

Llueve en Mendoza: la sorpresa de la mañana y un llamativo pronóstico "a contramano"

El lunes arrancó gris y mojado en el Gran Mendoza, aunque el reporte meteorológico decía exactamente lo contrario.

Foto ilustrativa - Archivo Los Andes
Foto ilustrativa - Archivo Los Andes

Foto:

Aunque llovía en la mañana, el pronóstico para lunes en Mendoza decía otra cosa

Aunque llovía en la mañana, el pronóstico para lunes en Mendoza decía otra cosa

Foto:

Dirección de Agricultura y Contingencias Climáticas
Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

Mendoza amaneció este lunes con lluvia y cielo gris, además de un descenso de la temperatura.

Leé además

La propuesta busca potenciar la competitividad de las empresas locales y regionales.

Lanzan en Mendoza un nuevo ecosistema para la logística y la productividad empresarial

Por Matías Carretero
Almafuerte III se licitará el 14 de diciembre y El Cerrito tres días después, con previsión de sumar plazas para condenas cortas y detenidos primarios.

Robos menores: avanzan la construcción de la cárcel y una ley para los delitos "in fraganti"

Por Jorge Yori

Llamativamente, el pronóstico del tiempo emitido por la Dirección de Agricultura y Contingencias Climáticas no habla de lluvias. Al contrario, dice: "Poca nubosidad con ascenso de la temperatura, vientos leves del noreste. Poco nuboso en cordillera". La máxima será de 28°C en horas de la tarde.

Aunque llovió en la mañana, el pronóstico para este lunes en Mendoza decía otra cosa
Aunque llovió en la mañana, el pronóstico para este lunes en Mendoza decía otra cosa

Aunque llovió en la mañana, el pronóstico para este lunes en Mendoza decía otra cosa

En cuanto al martes, el reporte indica: "Algo nublado con ascenso de la temperatura y tormentas aisladas, vientos moderados del noreste. Precipitaciones en cordillera". Tras una mínima de 15°C, la máxima llegará a los 32°C.

El miércoles estará con cielo algo nublado y tiempo bueno: mínima de 18°C y máxima de 31°C.

Respecto al próximo fin de semana, los planes al aire libre deberían quedar bajo evaluación: hay pronóstico de lluvias.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Calle Franklin Villanueva de Lunlunta

Lunlunta y la inseguridad

Por  José Arturo Rey  y Eduardo Colomer
Trago amargo. El sanrafaelino dominó todo el fin de semana en TN, un imprevisto mecánico le impidió coronarse en Mendoza, dejando las emociones al límite para él y sus seguidores

Gonzalo Antolín y la amarga definición del Turismo Nacional en Mendoza

Por Sergio Faria
Se espera poca nubosidad con ascenso de la temperatura en Mendoza.

Pronóstico en Mendoza: ascenso de la temperatura para el arranque de la semana

Por Redacción Sociedad
Frente de la Casa de Gobierno de Mendoza. (archivo)

Este lunes no habrá actividades en Casa de Gobierno de Mendoza

Por Redacción Sociedad