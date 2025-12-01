Llueve en Mendoza: la sorpresa de la mañana y un llamativo pronóstico "a contramano"

Mendoza amaneció este lunes con lluvia y cielo gris, además de un descenso de la temperatura.
El lunes arrancó gris y mojado en el Gran Mendoza, aunque el reporte meteorológico decía exactamente lo contrario.
Llamativamente, el pronóstico del tiempo emitido por la Dirección de Agricultura y Contingencias Climáticas no habla de lluvias. Al contrario, dice: "Poca nubosidad con ascenso de la temperatura, vientos leves del noreste. Poco nuboso en cordillera". La máxima será de 28°C en horas de la tarde.
En cuanto al martes, el reporte indica: "Algo nublado con ascenso de la temperatura y tormentas aisladas, vientos moderados del noreste. Precipitaciones en cordillera". Tras una mínima de 15°C, la máxima llegará a los 32°C.
El miércoles estará con cielo algo nublado y tiempo bueno: mínima de 18°C y máxima de 31°C.
Respecto al próximo fin de semana, los planes al aire libre deberían quedar bajo evaluación: hay pronóstico de lluvias.