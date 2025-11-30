Pronóstico en Mendoza: ascenso de la temperatura para el arranque de la semana

Diciembre, el mes del verano, se hace notar en Mendoza. Como coprotagonistas al calor, posible viento Zonda en Malargüe el lunes y "tormentas aisladas" para el martes amenazan a los mendocinos.

Se espera poca nubosidad con ascenso de la temperatura en Mendoza.

La primavera parece estar dándole paso al verano en los últimos días, cuando el calor tomó protagonismo en todo Mendoza. Tras un fin de semana de noches agradables, diciembre arranca con "ascenso de la temperatura".

Para este lunes, primer día del mes, la Dirección de Contingencias Climáticas informó: "Poca nubosidad con ascenso de la temperatura, vientos leves del noreste". La mínima será de 16°C y la máxima de 28°C.

En el reporte de Contingencias Climáticas advierten por posible viento Zonda en Malargüe para la jornada de mañana.

pic.twitter.com/s9OWl2rxGr — Contingencias Climáticas Mendoza (@ContingenciasDA) November 30, 2025 Desde la Oficina de Vigilancia Meteorológica de Mendoza (OVM) ampliaron que en Alta montaña estará "el cielo parcialmente nublado, frío y ventoso". En ese sector, la mínima rondará los 0°C y la máxima los 12°C.

El martes, el pronóstico extendido prevé que estará "algo nublado, con ascenso de la temperatura y tormentas aisladas, vientos moderados del noreste". Y detalló: "Precipitaciones en cordillera". En este caso, la mínima rondaría los 15°C y la máxima los 32°C.