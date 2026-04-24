Otro caso de maltrato: imputaron a una joven madre por golpear y "pasarle" cocaína a su bebé

Prácticamente en simultáneo a la muerte de un pequeño de 1 año y 9 meses -se encontraba internado en estado crítico en el Hospital Nottii y su padrastro está imputado por maltratos- , se conoció otro conmocionante y aberrante episodio: una mujer de 26 años fue imputada por lesiones leves y lesiones culposas contra su bebé.

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El fiscal Lauro Monticone imputó a la mujer y, según confirmaron fuentes judiciales, el pequeño debió ser asistido también en el Notti luego de que llegara con algunos golpes (a diferencia del otro niño, en este caso no quedó internado, ya que presentaba lesiones leves).

No obstante, tras realizarle distintas pruebas y análisis al bebé, se confirmó que el niño tenía positivo en la presencia de cocaína en su organismo .

De acuerdo a las primeras averiguaciones, la madre del bebé sería quien consumió cocaína por sus propios medios. No obstante, al momento de darle de mamar al niño , la leche materna se convirtió en el transporte de esta sustancia y, por medio de la ingesta de leche, llegó al organismo del bebé .

Edificio del Ministerio Público Fiscal de Mendoza Edificio del Ministerio Público Fiscal de Mendoza Marcelo Álvarez / Los Andes

La mujer quedó a disposición del Ministerio Público Fiscal.

Falleció el niño de 1 año y 9 meses que habría sido golpeado por su padrastro

Un niño de 1 año y 9 meses, y quien se encontraba internado en el Hospital Notti desde el 10 de abril, falleció durante la mañana de este viernes. La víctima presentaba lesiones cerebrales compatibles con lo que se conoce como "síndrome de zamarreo", lo que significa que el daño se había generado como consecuencia de violentos golpes y sacudones físicos.

El padrastro del nene -quien vivía con la víctima y la madre del niño en Luján de Cuyo-, identificado como Cristian Gonzalo Fragapane Gómez, había sido imputado por el delito de homicidio simple calificado por alevosía en grado de tentativa (es decir, intento de homicidio).

No obstante, al confirmarse la muerte, la imputación se agravará y el hombre podría ser condenado a prisión perpetua por un jurado popular.