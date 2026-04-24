24 de abril de 2026 - 13:18

Acuerdo entre Guaymallén y la Suprema Corte para recuperar datos y servicios tras el grave incendio en el municipio

El máximo tribunal de justicia de Mendoza y la comuna firmaron un convenio de cooperación tecnológica para restablecer servicios críticos y migrar datos a la nube tras la destrucción del Data Center municipal.

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Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

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El acuerdo fue suscripto por el presidente del máximo tribunal, Dalmiro Garay Cueli, y el intendente Marcos Calvente, y tendrá una vigencia inicial de 60 días. La iniciativa busca garantizar la continuidad de los servicios esenciales mediante la implementación de nuevas tecnologías.

En ese marco, la Corte aportará su experiencia en infraestructura tecnológica híbrida para migrar datos a la nube pública, lo que permitirá recuperar información clave, restablecer servicios digitales y reforzar la seguridad informática del municipio.

Calvente destacó que el vínculo con el Poder Judicial responde a su desarrollo tecnológico y aseguró que el convenio permitirá restituir servicios administrativos en el corto plazo. Además, señaló que ya se recuperó la conectividad y el funcionamiento de sistemas contables y financieros, y estimó que en los próximos días se normalizará gran parte de la atención a los vecinos.

Por su parte, Garay subrayó la importancia del trabajo conjunto entre instituciones y remarcó que el objetivo es poner la tecnología al servicio de la ciudadanía. El acuerdo se enmarca en la Ley de Administración Pública Digital de Mendoza y apunta a la modernización y recuperación tecnológica de la comuna.

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