Parque Solar de Guaymallén: estas son las cinco empresas que buscan quedarse con la millonaria obra

La Municipalidad de Guaymallén avanza con su proyecto de construcción del Parque Solar Municipal, que se emplazará en el predio recuperado del exbasural de Puente de Hierro y busca generar energía equivalente al consumo de las 40 mil luminarias del alumbrado público.

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La licitación pública de la obra está a cargo de la Empresa Mendocina de Energía (Emesa) y prevé un presupuesto de 6 millones de dólares , que será financiado mediante la emisión de un bono verde que colocará el municipio a través de Banco Supervielle. El intendente Marcos Calvente recientemente firmó un convenio con la entidad bancaria como socio financiero de la comuna.

Emesa lanzó la licitación pública en diciembre pasado y este martes, en la sede de la compañía provincial, se realizó la apertura de sobres y son cinco empresas las que compiten. El acto contó con la presencia de representantes del sector empresarial, el gerente general de Emesa, Mauricio Pinti Clop y técnicos de Emesa.

Las empresas que finalmente se presentaron a la licitación fueron:

De estas firmas, Energe SA es la única que ya ha construido parques solares en Mendoza. Fue la adjudicataria del Parque Solar de Santa Rosa , un proyecto de generación de 6,6 MW. Además ha realizado instalaciones de generación fotovoltaica en edificios públicos como la Legislatura de Mendoza, por ejemplo.

Por su parte, Intermepro S.A. tiene una fuerte presencia en San Juan (donde provee sistemas para la iluminación solar de la Av. de Circunvalación) y en Buenos Aires, pero en Mendoza su participación actual más visible es como oferente en esta nueva licitación.

BGH S.A. (BGH Eco Smart) ha inaugurado parques solares con almacenamiento en la provincia de Buenos Aires (Saladillo), pero en Mendoza se encuentra compitiendo actualmente por proyectos de generación distribuida.

Intermepro S.A tiene obras finalizadas en Gualeguaychú, Córdoba y Tucumán, pero no registra parques solares de gran escala ya operativos en Mendoza bajo su firma principal. Y Unimers Argentina S.A integra el grupo de empresas calificadas que compiten por las nuevas licitaciones de energía limpia en la provincia.

Guaymallén-parque solar-licitación pública La apertura de sobres de la licitación pública por la obra del Parque Solar Municipal de Guaymallén Prensa Guaymallén

Cuándo comenzará la obra

El análisis de los oferentes demandará un mes más, por lo que la obra quedará adjudicada en mayo y comenzaría a ejecutarse en junio, con un plazo de ejecución estimado de nueve meses, informaron desde el municipio.

Antes de esta instancia se realizaron tres visitas técnicas al predio ubicado en Puente de Hierro, donde se emplazará el parque solar. En dichas jornadas participaron más de veinte empresas interesadas, que recorrieron el terreno y accedieron a información detallada del proyecto.

Las visitas incluyeron reuniones informativas y recorridos por las 10 hectáreas destinadas a la instalación de paneles solares. Este proceso permitió evacuar consultas técnicas y fortalecer la participación de los oferentes.

En qué consiste el proyecto

El proyecto del Parque Solar Municipal implica una obra de gran escala dentro del esquema de generación distribuida, con una potencia prevista cercana a 6 megavatios, pensada para compensar el consumo eléctrico total del municipio, explicaron desde la comuna.

Además, se incluye la construcción de cinco líneas eléctricas de conexión que permitirán inyectar la energía generada en distintos puntos de la red de distribución de Edemsa.

“El parque está pensado para generar la misma energía que consume el municipio, cerca de 5,4 megavatios. Por su escala, será el parque más grande de la Argentina dentro del esquema de generación distribuida”, aseguró Calvente a Los Andes.

El ahorro que tendrá Guaymallén

El intendente explicó que “la Municipalidad tiene cerca de 800 NIC entre alumbrado público y dependencias, y el año pasado pagamos en promedio unos 450 millones de pesos por mes de electricidad. Por eso, proyectos de eficiencia energética como este también tienen un sentido económico muy fuerte”.

Y señaló que “el mayor consumo eléctrico del municipio está en el alumbrado público, donde tenemos alrededor de 40 mil luminarias. Los edificios municipales son pocos y funcionan medio día, pero el alumbrado está prendido muchas horas, sobre todo en invierno”.

“Con el parque solar vamos a inyectar energía a la red en horario pico, cuando la electricidad es más cara, y vamos a consumir en horario valle, cuando es más barata. Eso mejora la ecuación económica del proyecto”, sostuvo Calvente.

En comparación, los sistemas solares convencionales suelen generar ahorros de entre 30% y 35%, pero la estrategia municipal podría superar ese nivel, gracias a la escala del parque y al esquema de consumo e inyección energética, sostuvo el intendente.

“Nosotros aspiramos a superar ampliamente por 10 puntos más ese ahorro, pero es un cálculo muy preliminar”, adelantó Calvente. Es decir, apuntan a lograr un ahorro de un 45%, que podría aumentarse incluso a través de los bonos de carbono. Teniendo en cuenta la factura promedio de $450 millones, sería más de 200 millones de pesos.

Desde la comuna anticiparon a este medio que el ahorro generado por este parque se destinará a un plan de renovación del alumbrado público, tanto en la vía pública como en los espacios verdes del departamento.