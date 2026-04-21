Tragedia en Guaymallén: murió un motociclista de 35 años tras ser chocado desde atrás por un auto

El hecho ocurrió alrededor de las 04:45 en la intersección de calles 9 de Julio y Elpidio González.

Tragedia vial en Guaymallén: murió un motociclista tras ser embestido por un auto

Un motociclista de 35 años murió en la madrugada de este martes tras protagonizar un siniestro vial en Guaymallén.

El hecho ocurrió alrededor de las 04:45 en la intersección de calles 9 de Julio y Elpidio González. Un llamado al 911 alertó sobre el choque entre un auto y una moto.

Al arribar al lugar, efectivos policiales constataron que el conductor de la moto, identificado como R.A.P., se encontraba tendido sobre la calzada, mientras que a pocos metros permanecía detenido un Ford Focus gris oscuro.

Según manifestó el conductor del vehículo, un joven de 27 años identificado como M.N.A., circulaba por calle Elpidio González de oeste a este y, al llegar a la intersección con 9 de Julio, impactó desde atrás a una motocicleta Motomel 150 cc que se desplazaba en la misma dirección. Como consecuencia del choque, el motociclista fue despedido y cayó sobre el asfalto.

Personal del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) constató el fallecimiento de la víctima en el lugar.