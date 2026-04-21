21 de abril de 2026 - 08:47

Tragedia en Guaymallén: murió un motociclista de 35 años tras ser chocado desde atrás por un auto

El hecho ocurrió alrededor de las 04:45 en la intersección de calles 9 de Julio y Elpidio González.

Tragedia vial en Guaymallén: murió un motociclista tras ser embestido por un auto &nbsp;

Tragedia vial en Guaymallén: murió un motociclista tras ser embestido por un auto

 

Foto:

Los Andes
Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

Un motociclista de 35 años murió en la madrugada de este martes tras protagonizar un siniestro vial en Guaymallén.

Leé además

El fútbol de luto: el exarquero Alex Manninger murió a los 48 años tras ser embestido por un tren en Austria.

Brilló en el Arsenal campeón, fue suplente de Buffon y murió a los 48 años tras chocar con un tren
Balearon a un menor de 15 años para robarle la bicicleta en Ciudad. Llegó herido a la guardia del Carrillo.

Balearon a un menor de 15 años para robarle la bicicleta en Ciudad

Por Redacción Policiales

El hecho ocurrió alrededor de las 04:45 en la intersección de calles 9 de Julio y Elpidio González. Un llamado al 911 alertó sobre el choque entre un auto y una moto.

Al arribar al lugar, efectivos policiales constataron que el conductor de la moto, identificado como R.A.P., se encontraba tendido sobre la calzada, mientras que a pocos metros permanecía detenido un Ford Focus gris oscuro.

Según manifestó el conductor del vehículo, un joven de 27 años identificado como M.N.A., circulaba por calle Elpidio González de oeste a este y, al llegar a la intersección con 9 de Julio, impactó desde atrás a una motocicleta Motomel 150 cc que se desplazaba en la misma dirección. Como consecuencia del choque, el motociclista fue despedido y cayó sobre el asfalto.

Personal del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) constató el fallecimiento de la víctima en el lugar.

Por disposición del ayudante fiscal de turno, el conductor del automóvil quedó aprehendido. Además, se procedió al secuestro de ambos vehículos y se le practicó el dosaje de alcohol, que arrojó resultado negativo (0,00 gramos por litro de sangre).

En la causa interviene la Oficina Fiscal de Guaymallén.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

El acusado, Matías Silva. Gentileza Poder Judicial + IA. 

Homicidio en un taller de Las Heras: ¿el acusado lo mató alevosamente o "el asesino" está en la calle?

Por Oscar Guillén
Leonardo “Leo” López, exvicepresidente de Independiente Rivadavia. Foto: X

Condenaron a un exvicepresidente de la Lepra a 9 años de cárcel: secuestraba y pedía USD 500 mil y cocaína

Por Oscar Guillén
Vuelco en Lavalle: una conductora alcoholizada y dos mujeres heridas

Una conductora ebria protagonizó un violento vuelco en Lavalle: dos mujeres heridas

Por Redacción Policiales
El automóvil Mercedes Benz CLA 200 secuestrado.

Detuvieron en Entre Ríos a un hombre ligado a estafas en Mendoza: le incautaron un auto de alta gama

Por Redacción Policiales