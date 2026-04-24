Con el lanzamiento del nuevo DNI electrónico , mucha gente entendió que había arrancado un recambio general y que había que salir a renovarlo cuanto antes. Pero es necesario tener en cuenta algunos detalles. El Renaper puso en marcha el nuevo formato desde el 1° de febrero de 2026.

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Este tiene policarbonato, chip y nuevas medidas de seguridad, aunque la actualización no es obligatoria para toda la población : los DNI actuales siguen siendo válidos.

El punto que hoy importa de verdad no es si existe un nuevo diseño, sino quiénes sí están alcanzados por la renovación obligatoria .

Estos son los casos en los que hoy corresponde hacer el trámite y, por lo tanto, ya se emite el nuevo ejemplar:

Es obligatorio este grupo de personas debe renovar el DNI en mayo 2026

Si tu DNI está vigente, está en buen estado y no tenés que hacer ninguna actualización obligatoria ni un trámite nuevo, no estás obligado a reemplazarlo ahora mismo.

Cómo hacer el trámite paso a paso

El procedimiento no cambió demasiado, pero conviene tenerlo claro para no perder tiempo:

Elegir un Registro Civil cercano o sacar turno para un Centro de Documentación Renaper desde Mi Argentina .

cercano o sacar turno para un Centro de Documentación Renaper desde . Presentarse en la oficina elegida con la constancia del turno y el comprobante de pago, si ya fue abonado.

con la constancia del turno y el comprobante de pago, si ya fue abonado. Guardar la constancia de solicitud y seguir el estado del trámite online con el ID.

y seguir el estado del trámite online con el ID. Retirar el DNI en la oficina o recibirlo en el domicilio, según la modalidad elegida.

En el caso de la actualización de 5 a 8 años, además, el menor debe ir acompañado por padre, madre o representante legal con DNI, y si corresponde hay que acreditar esa representación con la documentación indicada por el Estado.

Cuánto cuesta renovar el DNI en 2026

Los valores oficiales vigentes del Renaper son estos:

Actualización de 5/8 años: $10.000.

$10.000. Actualización de 14 años: $10.000.

$10.000. Ejemplar nuevo por cambio de domicilio, rectificación, otros ejemplares o trámites equivalentes: $10.000.

por cambio de domicilio, rectificación, otros ejemplares o trámites equivalentes: $10.000. DNI exprés: $26.000.

$26.000. DNI 24 hs: $41.000.

$41.000. DNI al instante: $57.000, solo en oficinas habilitadas.

Qué cambia con el nuevo formato

El nuevo DNI incorpora policarbonato, chip sin contacto, grabado láser y funciones de verificación electrónica. Según el sitio oficial, el objetivo es reforzar la seguridad, dificultar falsificaciones y alinearse con los estándares internacionales de la OACI.