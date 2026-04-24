24 de abril de 2026 - 12:54

Es obligatorio: este grupo de personas debe renovar el DNI en mayo 2026

El nuevo DNI electrónico ya rige en Argentina. La obligación alcanza solo a casos puntuales definidos por el Renaper.

Es obligatorio este grupo de personas debe renovar el DNI en mayo 2026
Por Andrés Aguilera

Con el lanzamiento del nuevo DNI electrónico, mucha gente entendió que había arrancado un recambio general y que había que salir a renovarlo cuanto antes. Pero es necesario tener en cuenta algunos detalles. El Renaper puso en marcha el nuevo formato desde el 1° de febrero de 2026.

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Este tiene policarbonato, chip y nuevas medidas de seguridad, aunque la actualización no es obligatoria para toda la población: los DNI actuales siguen siendo válidos.

El punto que hoy importa de verdad no es si existe un nuevo diseño, sino quiénes sí están alcanzados por la renovación obligatoria.

Quiénes sí deben renovar el DNI

Estos son los casos en los que hoy corresponde hacer el trámite y, por lo tanto, ya se emite el nuevo ejemplar:

  • Menores que deban hacer la actualización de 5 a 8 años, una de las dos actualizaciones obligatorias del DNI.
  • Adolescentes que deban hacer la actualización de 14 años, trámite obligatorio para mantener actualizados los datos e incorporarse al padrón electoral.
  • Personas que tramiten un ejemplar nuevo por robo, pérdida, deterioro, vencimiento, rectificación de datos, cambio de domicilio, adopción u otros casos contemplados por Renaper.
  • Rectificación por identidad de género, que figura sin cargo la primera vez en el tarifario oficial.
Es obligatorio este grupo de personas debe renovar el DNI en mayo 2026

Si tu DNI está vigente, está en buen estado y no tenés que hacer ninguna actualización obligatoria ni un trámite nuevo, no estás obligado a reemplazarlo ahora mismo.

Cómo hacer el trámite paso a paso

El procedimiento no cambió demasiado, pero conviene tenerlo claro para no perder tiempo:

  • Elegir un Registro Civil cercano o sacar turno para un Centro de Documentación Renaper desde Mi Argentina.
  • Presentarse en la oficina elegida con la constancia del turno y el comprobante de pago, si ya fue abonado.
  • Guardar la constancia de solicitud y seguir el estado del trámite online con el ID.
  • Retirar el DNI en la oficina o recibirlo en el domicilio, según la modalidad elegida.

En el caso de la actualización de 5 a 8 años, además, el menor debe ir acompañado por padre, madre o representante legal con DNI, y si corresponde hay que acreditar esa representación con la documentación indicada por el Estado.

Cuánto cuesta renovar el DNI en 2026

Los valores oficiales vigentes del Renaper son estos:

  • Actualización de 5/8 años: $10.000.
  • Actualización de 14 años: $10.000.
  • Ejemplar nuevo por cambio de domicilio, rectificación, otros ejemplares o trámites equivalentes: $10.000.
  • DNI exprés: $26.000.
  • DNI 24 hs: $41.000.
  • DNI al instante: $57.000, solo en oficinas habilitadas.

Qué cambia con el nuevo formato

El nuevo DNI incorpora policarbonato, chip sin contacto, grabado láser y funciones de verificación electrónica. Según el sitio oficial, el objetivo es reforzar la seguridad, dificultar falsificaciones y alinearse con los estándares internacionales de la OACI.

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