El nene de 1 año internado por maltrato, en estado crítico: se complica la situación del padrastro

El estado del niño de 1 año y 9 meses que se encuentra internado en el Hospital Notti por lesiones cerebrales como consecuencia de un violento maltrato es crítico . El pequeño llegó al lugar hace dos semanas -el viernes 10 de abril - con severos daños de lo que coloquialmente se conoce como "síndrome de zamarreo".

Un nene de 2 años está internado con lesiones cerebrales: acusan a su madre de maltratarlo

Por intento de homicidio, detuvieron e imputaron al padrastro de un niño internado con lesiones cerebrales

El padrastro del niño. Cristian Gonzalo Fragapane Gómez. fue imputado este jueves por el delito de homicidio simple calificado por alevosía en grado de tentativa (es decir, intento de homicidio). No obstante, dependiendo de cómo continúe la víctima y cómo evolucione su estado de salud, esta imputación podría agravarse .

El nene de 1 año y 9 meses internado por maltrato, en estado crítico: se complica la situación del padrastro

La fiscal Florencia Díaz Peralta consideró que las pruebas que apuntan a Fragapane como el autor de los violentos maltratos son por demás contundentes, y por ello mismo lo ha imputado como el presunto autor .

El niño permanece internado en terapia intensiva con inminente riesgo de vida y se cree que los ataques habrían tenido lugar en una vivienda de Luján de Cuyo.

El padrastro del niño, el principal acusado por los maltratos

Ni bien se conoció el aberrante episodio, desde el entorno del padre del nene señalaron a la madre de la víctima (los progenitores están separados) y a su actual pareja como responsables de las agresiones.

De hecho, durante los días posteriores a la internación, la Justicia dispuso una medida de restricción de acercamiento para la madre y el padrastro del niño; y que ahora se complementa con la imputación de Fragapane Gómez como presunto autor de las agresiones.

Un niño de un año y 9 meses está internado con lesiones cerebrales por maltratos

El viernes 10 de abril, un niño de 1 año y 9 meses ingresó a la guardia de urgencia del hospital Notti. Allí los médicos constataron que había llegado con lesiones cerebrales, por lo que desde ese hospital pediátrico denunciaron ante la Justicia de Mendoza un evidente episodio de violencia contra el niño.

Edificio del Ministerio Público Fiscal de Mendoza El nene de 1 año y 9 meses internado por maltrato, en estado crítico: se complica la situación del padrastro Marcelo Álvarez / Los Andes

Según informaron, el niño presentaba severas lesiones compatibles con lo que se conoce como "síndrome de zamarreo" y que tiene que ver con las consecuencias que presenta la víctima ante evidentes y reiterados episodios de sacudones violentos a los que es sometida.

Dentro de la poca información que trascendió del episodio, familiares del padre del niño -y el propio hombre- acusaron desde el primer momento a la madre del pequeño por el presunto maltrato.

Sus progenitores están separados y el niño vive con la mujer y la pareja de ella (Fragapane), sobre quienes se dictó una medida de restricción de acercamiento.

Luego de la presentación judicial del hospital pediátrico ubicado en Guaymallén se dio intervención al Equipo Técnico Interdisciplinario (ETI) y al Programa Provincial de Maltrato infantil (PPMI) para hacer un seguimiento detallado de la situación del niño y los vínculos con sus padres.

Incluso, se supo que hace unos meses el pequeño ya había estado internado en ese hospital de referencia.