Un nene de 2 años está internado con lesiones cerebrales: acusan a su madre de maltratarlo

El nene tiene dos años y presenta lesiones cerebrales compatibles con "síndrome de zamarreo". El hospital Notti hizo la denuncia y el papá acusa a su madre.

Un niño internado en el Notti derivó en una grave denuncia por maltratos y apuntan a su madre

Mientras en Argentina el caso de Ángel López sigue generando conmoción e impotencia -se trata del homicidio del niño de 4 años en Comodoro Rivadavia-, en Mendoza un terrible caso ha activado el protocolo de intervención ante episodios de violencia intrafamiliar y maltrato infantil. Un niño de 2 años se encuentra internado en el Hospital Notti, donde llegó el viernes pasado con lesiones cerebrales

En las últimas horas, desde el hospital denunciaron ante la Justicia de Mendoza un presunto episodio de violencia contra el niño. Y es que, según destacaron, el niño presentaba severas lesiones compatibles con lo que se conoce como "síndrome de zamarreo" y que tiene que ver con las consecuencias que presenta la víctima ante evidentes y reiterados episodios de sacudones violentos a los que es sometida.

Programa de Maltrato Infantil en Mendoza: menos abusos sexuales y maltratos psicológicos Un niño internado en el Notti derivó en una grave denuncia por maltratos y apuntan a su madre Archivo / Imagen ilustrativa

Desde el Hospital Notti confirmaron el caso, aunque optaron por no brindar mayores precisiones. No obstante, desde la Justicia de Mendoza confirmaron la denuncia.

El padre del niño apunta a la madre por los maltratos Dentro de la poca información que ha trascendido hasta el momento, se supo que familiares del padre del niño -y el propio hombre- acusan a la madre del pequeño (sus progenitores están separados) por el presunto maltrato. Y es que el niño vivía con la mujer y la pareja de ella, sobre quienes se dictó una medida de restricción de acercamiento.

Luego de la denuncia judicial del Hospital Notti, se dio intervención al Equipo Técnico Interdisciplinario para dar hacer un seguimiento detallado de la situación del niño y los vínculos con sus padres. Incluso, se supo que hace unos meses el pequeño ya había estado internado en el hospital. En tanto, el pequeño permanece internado en el Hospital Notti y su pronóstico es delicado.