Perpetua para Gustavo Olguín, confesó que abusó y golpeó hasta la muerte a su hija de 2 meses

El Tribunal Penal Colegiado N° 2 condenó a prisión perpetua a Gustavo Ariel Olguín Ormeño (24), el padre de Emma Pilar Olguín, la beba de dos meses que murió en agosto de 2023 en el hospital Notti, luego de sufrir una brutal golpiza y de ser abusada sexualmente.

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Evitando llegar a un juicio por jurados, Olguín optó por someterse esta mañana en una de las salas del Polo Judicial a un juicio abreviado, en el que se declaró culpable de “homicidio doblemente agravado por el vínculo en concurso ideal por haber sido cometido con alevosía, en concurso real con abuso sexual con acceso carnal agravado por el vínculo” , imputación que le impuso la fiscal de Homicidios, Andrea Lazo, tras detenerlo en 2023.

La pena fue establecida durante un acuerdo entre la fiscal Lazo y la defensora oficial Cecilia Pedrazzoli, quien asistió al acusado.

Personal policial en la casa de la pequeña Emma Pilar Olguín, quien fue asesinada. - Los Andes

Personal policial en la casa de la pequeña Emma Pilar Olguín, quien habría sido asesinada. / Orlando Pelichotti - Los Andes

Inicialmente, tanto Gustavo Olguín como su pareja, M. I., de 26 años, estuvieron imputados y detenidos por la muerte de la pequeña Emma.

Pero en junio de 2025 la jueza Natacha Cabezas dictó el sobreseimiento de la mujer, a pedido de los abogados Natalia Lorenzo y Fernando Peñaloza, quedando desligada del brutal homicidio.

El sobreseimiento de la mujer era algo que siempre había sido tenido en cuenta por los investigadores, ya que desde que arrancó la causa por maltrato infantil, al ser detenida, declaró a los policías que fueron hasta su casa —luego de que ella misma llamara al 911— que había ido al hospital Central y que había dejado a Emma al cuidado de su padre.

Signos de maltrato infantil

El lunes 14 de agosto de 2023 ingresó al 911 el llamado de una mujer que reside en el barrio Infanta de Las Heras solicitando ayuda, ya que su hija de dos meses presentaba dificultades para respirar y estaba pálida.

De inmediato se trasladó al lugar un móvil policial y una ambulancia del SEC que realizó el traslado a la guardia del hospital Notti. Previamente, el médico, al ver que la pequeña tenía signos vitales débiles, le hizo maniobras de reanimación, logrando estabilizarla.

La joven explicó que ella había ido a la guardia del hospital Central a ver a un dentista y que había regresado cerca de la 1. Durante ese lapso, la niña había estado al cuidado de su padre.

Cuando la pequeña llegó al hospital, los médicos vieron que su cuerpo presentaba signos compatibles con presuntos maltratos, diagnosticando que la menor se encontraba “estable” por el momento y que iba a ser internada en terapia intensiva, junto a la realización de una tomografía computada, ya que presentaba signos de haber sido golpeada.

El caso recayó en la Oficina Fiscal 5 de Guaymallén, desde donde fue derivado al fiscal correccional Juan Carlos Alessandra, quien ordenó la detención de Gustavo Olguín. Además, se ordenó que el hermanito de Emma, un niño de 1 año y medio, fuera sometido a una revisación médica para conocer su estado de salud. Luego se estableció que no tenía ningún signo de violencia o abusos.

La madre de Emma fue detenida al día siguiente por personal de Homicidios, quedando a disposición de la Fiscalía de Homicidios.

El informe del Cuerpo Médico Forense reveló que Emma Pilar Olguín tenía lesiones en la región del tórax, abdomen, brazos y piernas, en ambos muslos, y en toda la región dorsal,con hematomas lineales.

Según los expertos, la forma de dichas lesiones habría sido realizada por un elemento que podría haber sido una varilla. Además, se constató que tenía lesiones compatibles con abuso sexual. Por último, explicaron que las lesiones halladas en el cuerpo de la menor se produjeron entre 48 y 24 horas antes del fallecimiento.

En agosto de 2024 el caso volvió a estar en la agenda de los medios cuando un error de los empleados de la Morgue Judicial determinó que los restos de la beba fueran entregados a una funeraria y luego incinerados. El escándalo obligó al médico Javier Salinas, director del Cuerpo Médico Forense, a renunciar a su cargo.