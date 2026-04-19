19 de abril de 2026 - 21:35

Pronóstico: las nubes continuarán protagonizando el cielo mendocino en el arranque de la semana

Poco cambio de la temperatura en los próximos días en Mendoza. El pronóstico extendido.

Anticipan un cielo mayormente nublado en Mendoza para este lunes.

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Los Andes | Redacción Sociedad
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Desde la Dirección de Contingencias Climáticas anticiparon para este lunes un cielo "mayormente nublado", con poco cambio de la temperatura. Además detallaron que se esperan "nevadas en cordillera". La temperatura mínima alcanzaría los 7°C y la máxima los 17°C.

Para el martes, el organismo anticipó "poco cambio de la temperatura", con vientos leves del sector sur. Sin embargo, en la tarde "mejoran las condiciones meteorológicas", mientras que en la zona de la cordillera prevén un cielo "parcialmente nublado". En esta jornada la temperatura mínima se ubicaría en los 6°C y la máxima en los 19°C.

El ascenso de la temperatura llegaría el miércoles, con 24°C.

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