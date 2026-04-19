19 de abril de 2026 - 20:05

Prefectura detectó a un pesquero extranjero operando ilegalmente en aguas argentinas

El buque portugués Coimbra fue detectado realizando pesca de arrastre dentro de la Zona Económica Exclusiva. La Prefectura aplicó un nuevo sistema digital para sancionarlo sin necesidad de abordaje.

Prefectura detectó pesca ilegal de un buque portugués en la milla 200.

Prefectura detectó pesca ilegal de un buque portugués en la milla 200.

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Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

La Prefectura Naval Argentina detectó este domingo una incursión ilegal en la denominada “Milla 200”. Allí un buque pesquero de bandera portuguesa fue sorprendido realizando maniobras compatibles con pesca dentro de la Zona Económica Exclusiva Argentina (ZEEA).

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El barco, identificado como Coimbra, había partido desde Montevideo el 25 de febrero y fue localizado frente a Cabo Dos Bahías, en la provincia de Chubut. De acuerdo con los registros satelitales, ingresó unos 700 metros en aguas nacionales y mantenía una velocidad de 4,9 nudos, un indicador técnico que confirma actividad de pesca de arrastre.

Nuevo sistema sin abordaje

A diferencia de operativos anteriores, en esta ocasión no fue necesario interceptar físicamente al buque. La Prefectura aplicó el nuevo protocolo de control digital, vigente desde comienzos de 2026, que permite validar infracciones mediante monitoreo electrónico.

Fuentes oficiales explicaron que la posición satelital y la velocidad de navegación fueron registradas en tiempo real, lo que otorgó sustento legal para la sanción. Tras ello, el capitán del barco fue notificado por radio sobre la infracción.

El procedimiento derivó en la apertura de un sumario administrativo ante la Subsecretaría de Pesca, lo que podría derivar en multas superiores a los mil millones de pesos y restricciones para operar en puertos de la región.

Refuerzo contra la pesca ilegal

El caso se suma a otros recientes episodios detectados en el Atlántico Sur, en un contexto de mayor control sobre flotas extranjeras. Las autoridades buscan desalentar la depredación de recursos pesqueros, especialmente especies como el calamar y la merluza.

En paralelo, la Cancillería argentina prevé notificar formalmente a Portugal por la reiteración de este tipo de incidentes, en el marco de acuerdos internacionales contra la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada.

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