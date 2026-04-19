19 de abril de 2026 - 19:05

Cerraron el Paso Pehuenche por condiciones meteorológicas adversas

La medida rige desde la tarde de este 19 de abril y responde a condiciones meteorológicas que afectan la transitabilidad.

El Paso Pehuenche permanecerá cerrado preventivamente hasta nuevo aviso.

El Paso Pehuenche permanecerá cerrado preventivamente hasta nuevo aviso.

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Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

El Paso Internacional Pehuenche permanecerá cerrado de manera preventiva debido a las condiciones meteorológicas adversas que afectan la zona cordillerana.

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Así lo informaron las autoridades a través de un comunicado oficial emitido este 19 de abril. Según se detalló, el cierre rige a partir de las 14 (hora argentina) y 13 (hora chilena), y se extenderá hasta nuevo aviso. La medida fue adoptada ante la falta de condiciones seguras para la transitabilidad en las rutas que conectan ambos países.

Comunicado de cierre del Paso Pehuenche
Comunicado de cierre del Paso Pehuenche.

Comunicado de cierre del Paso Pehuenche.

Desde el organismo explicaron que la decisión responde a factores climáticos que complican la circulación en alta montaña, lo que podría representar un riesgo para los usuarios del corredor internacional. En este contexto, las autoridades recomendaron a quienes tenían previsto cruzar por ese paso fronterizo que planifiquen sus viajes con anticipación y se mantengan informados a través de los canales oficiales.

El comunicado lleva la firma del coordinador general del paso del lado argentino, y forma parte del monitoreo permanente que se realiza sobre los corredores internacionales durante la temporada de inestabilidad climática.

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